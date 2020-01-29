1500 доз героина изъяли полицейские у жительницы Петропавловска

Правоохранительные органы

21:21 29 Января 2020

Искать свертки с наркотиками полицейским долго не пришлось. Судя по всему 42-летняя хозяйка квартиры и не прятала. Расфасованный по пакетикам героин находился в спальне. Видимо, женщина ждала очередных клиентов.

Запрещенных средств на 1500 тысячи доз. Партия в особо крупном размере. На месте полицейские также изъяли электронные весы и фасовочный материал.

Жанар Байгазина , старший оперуполномоченный управления по противодействию наркопреступности ДП СКО:

— В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий у нее дома было обнаружено и изъято 284 грамма героина. Примечательно, что во время задержания гражданка пыталась убежать: выпрыгнуть из окна, но была задержана.

Сейчас женщина находится в следственном изоляторе. Как оказалось, ранее она уже имела дело с законом за аналогичное преступление. Сейчас ей грозит наказание по статье 297 УК РК «Незаконное хранение наркотических веществ » и лишение свободы сроком от 10 до 15 лет .

В 2019-м полицейские изъяли более 430 килограммов различных наркотических средств. Из них — свыше 115 граммов — героин. 630 граммов конфисковано с начала 2020-го.

 

 

Анжелика Сычева

Читайте также

В СКО стало меньше убийств и грабежей, но увеличилось число краж
52-летний петропавловец спрыгнул с 9-этажного дома и погиб
Ужесточено наказание за распространение наркотиков
Подвели итоги года и вручили ключи от нового дома
Акция «Безопасный школьный автобус» прошла в Бесколе
ХК «Актобе» 6 часов провел в зимней западне СКО
Водитель КАМАЗа не справился с управлением и перевернулся
В Петропавловске прикрыта работа подпольного казино
В Казахстане с 2020 года действуют новые штрафы за ДТП
В Петропавловске сгорел дотла «Уаз»
КамАЗ перевернулся в Рабочем поселке
Эксплуатацию пяти автобусов запретили полицейские