1500 доз героина изъяли полицейские у жительницы Петропавловска

Искать свертки с наркотиками полицейским долго не пришлось. Судя по всему 42-летняя хозяйка квартиры и не прятала. Расфасованный по пакетикам героин находился в спальне. Видимо, женщина ждала очередных клиентов.

Запрещенных средств на 1500 тысячи доз. Партия в особо крупном размере. На месте полицейские также изъяли электронные весы и фасовочный материал.

Жанар Байгазина , старший оперуполномоченный управления по противодействию наркопреступности ДП СКО:

— В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий у нее дома было обнаружено и изъято 284 грамма героина. Примечательно, что во время задержания гражданка пыталась убежать: выпрыгнуть из окна, но была задержана.

Сейчас женщина находится в следственном изоляторе. Как оказалось, ранее она уже имела дело с законом за аналогичное преступление. Сейчас ей грозит наказание по статье 297 УК РК «Незаконное хранение наркотических веществ » и лишение свободы сроком от 10 до 15 лет .

В 2019-м полицейские изъяли более 430 килограммов различных наркотических средств. Из них — свыше 115 граммов — героин. 630 граммов конфисковано с начала 2020-го.

Анжелика Сычева