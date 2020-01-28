Впервые в СКО открыли ХАБ для начинающих предпринимателей

Опытные предприниматели делятся с молодежью, как они начинали свой бизнес. А еще добавляют, что сейчас начинающим в этом деле предоставляют отличные возможности.

Сегодня многие хотят стать бизнесменами, а вот как действительно стать ими, еще и успешными, надо учиться. Для этого на базе Северо-Казахстанского колледжа профессиональной подготовки и сервиса открыли HUB для предпринимателей.

Владимир Литвиненко, начальник отдела палаты предпринимателей СКО:

— Одним из главных направлений является приближение студентов к субъектам бизнеса и дать им необходимые основы. Плюс к этому закрепить за ними менторов именно как наставников, чтобы они уже со студенческой скамьи могли сопровождать студентов колледжей и подводить их к открытию этого дела.

В зале всего человек 20. Это только в первый день открытия обучающих курсов. Со временем, уверены в центре, желающих будет больше. По максимуму использует возможности 18-летняя Елена Парфёнова. Она — без пяти минут учитель начальных классов.

Но устроится на работу девушка не скоро, так как выходит в декретный отпуск. В нем планирует заняться своим проектом, поэтому уже сейчас продумывает все детали.

Елена Парфёнова, студентка Высшего колледжа им. М.Жумабаева:

— Наблюдаю на практике некоторых молодых преподавателей, которые плохо готовят детей. Мне таких детей жаль, потому что всё-таки мы все имеем право на образование. И поэтому хотелось бы открыть образовательный центр, где можно дать хорошую подготовку детям пред школой.

Определилась с идеей своего бизнес-плана и Евгения Яковлева. Сейчас она заканчивает двухлетнее обучение на швею. В свои 17 уже может похвастать хорошим освоением этого ремесла.

Недавно сшила платье на выпускной вечер. Сэкономила и деньги, и нервы, делится девушка. Скоро Евгения получит диплом, а пока решила обучиться основам предпринимательства.

Евгения Яковлева, студентка Северо-Казахстанского колледжа профессиональной подготовки и сервиса:

— У нас сейчас есть большой шанс научиться предпринимательству. Для того, чтобы умело открыть своё дело в дальнейшем. Мысль в том, чтобы открыть своё дело, ателье. Сначала может работать самой, а потом уже нанять работников, закупить оборудование и работать.

Не все, кто пришел сюда, определились со своим бизнес- проектом. С выбором не торопятся, прорабатывают каждый вопрос со специалистами. Тем более время позволяет, обучение в ХАБе долгосрочное. Возможно, уже в скором времени на деловом рынке СК появятся новые услуги.

Айгерим Муканова