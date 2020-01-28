Волшебный «голос» гитары прозвучал в Петропавловске

Владимиру Селиванову 61 .Первый раз гитару в руки он взял в далекой юности, когда увлекся спортивным туризмом, тогда ему было всего 13. С этого момента игра на пятиструнной стала хобби. А вот писать авторские песни он начал в более осознанном возрасте, к 20 годам.

На вопрос о том, сколько текстов он написал, Владимир даже не может ответить, сбился со счета. Ведь не цифры в этом деле главное, а посыл, — признается мужчина.

Владимир Селиванов, музыкант:

— Все песни, так или иначе, связаны с чувствами, в основном, это любовь, конечно. Как ни странно. Есть песни и духовные, то, что приходит, то и пишу. Я считаю, что, если песня оставила след у кого-то в душе или ее просят потом еще раз спеть, то это-песня. А не писать шаблонно, тем более, что в своей мелодии я пытаюсь избежать шаблонности, чтоб одна песня не была похожа на другую. То есть это как тормоз.

Авторы не только пели песни под гитару, но и читали стихотворения. А это выступление алматинских музыкантов стало изюминкой вечера. Около 6 лет назад энергичные и одинаково влюбленные в музыку Наргиз Жолымбетова и Эдуард Двухимённый создали дуэт «Северный Ветер». Сейчас в репертуаре пары не один десяток песен, большая часть из которых- про любовь. О ней, признаются музыканты, писать им легче всего.

Эдуард Двухимённый, музыкант:

— Больше всего вдохновляюсь своей половинкой, пишу о ней, о ее переживаниях, о ее успехах, о капризах. О своих переживаниях, своих чувствах. В принципе, бывает лучше спеть, чем что-то говорить.

Бардовская песня в нашем городе очень развитое направление. И с каждым годом интерес к нему растет. В Петропавловске есть 2 клуба авторской песни. Один из которых — «Здравствуйте, люди».

Надежда Пирожкова, руководитель клуба авторской песни «Здравствуйте, люди»:

— Стационарный клуб в Петропавловске существует 12 лет. Ребята там собираются больше 150 человек. Проводят там концерты в осенний, весенний, зимний период. А летом — это конечно же, путешествия, участие в различных фестивалях. Членами клуба можно стать любому человеку, и молодому, и более взрослому, тем, кто умеет вторить: писать, сочинять музыку.

Всего на вечере бардовской песни свои творческие номера исполнили 5 человек.

Анжелика Сычева