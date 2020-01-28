В Петропавловске прошел фестиваль бального танца «Фурор»

Взрывная петропавловская энергетика чувствовалась на сцене с первых минут. Среди участников фестиваля — ансамбль бальных танцев «Sensitive». Жгучая, необычайно чувственная и завораживающая «самба». Именно это направление несколько лет назад выбрала Айнура Саинова. Оно, по словам девушки, помогает высказывать все посредством жестов.

Айнур Саинова, участница ансамбля бального танца «Sensitive» :

— Я занимаюсь танцами 2 года, но наш ансамбль существует уже 13 лет. Я очень люблю танцевать , танцы это мое все, это моя жизнь. Я не знаю, как я проживу без танцев. Мне постоянно всегда нужно быть в движении. Кроме того, я еще песни пою. На языке жестов.

В программу фестиваля вошли яркие и интересные номера. На сцене выступали профессиональные коллективы и солисты. Есть здесь и маленькие танцоры. 13 летняя Камила Султангалиева с 7 лет занимается современной хореографией. В планах у девочки посетить много стран и фестивалей.

Камила Султангалиева, воспитанница хореографической школы «S’avancer» :

— В 7 лет я пошла на бальные танцы. Вот сейчас уже около 2 месяцев занимаюсь спортивно-бальными танцами в школе танцев «Севенсьер». Увидела как-то мне очень понравилось, решила прийти. Я очень хочу быть чемпионкой, ездить по разным и городам.

Наравне с молодыми на сцене выступают и опытные танцоры. Владислав Оленчук почти 30 лет своей жизни посвятил бальным танцам. Владислав первым в Северном Казахстане открыл танцевальный кружок для людей с ограниченными возможностями.

Владислав Оленчук, руководитель студии бальных танцев «Доминанта»:

— Танцы-это моя жизнь. Да, на самом деле, работа с детьми, с людьми занимает так много времени, не только в работе на концертах, но и вне концертное время. Потому что думаешь, находишь какие-то психологические моменты. Потому что нужно к ребенку подход найти, танец придумать. Ведь танец занимает много мыслей.

Фестиваль танцев «Фурор» проходит каждый год и собирает большое количество талантливых артистов. В этом году свои номера представили более 100 человек. Зрители получили огромный заряд положительных эмоций.

Анжелика Сычева