Североказахстанцы приняли участие в акции «Біз біргеміз»

Алёна Хан, корреспондент:

— 10 лет назад, когда я училась в школе, мы тоже помогали одиноким бабушкам и дедушкам. Тогда нас называли тимуровцами. Сейчас пожилым пенсионерам помогают жасотановцы.

Сегодня они пришли по адресу Новая, 62, здесь проживает Галина Сидоренко. За последние несколько дней снега выпало на 40 процентов больше нормы, поэтому убирать его даже коммунальные службы не успевают, что же говорить об одиноко проживающей пенсионерке. Иногда помогать приходить дочь, рассказывает Галина Станиславовна, зачастую приходится нанимать рабочих.

От снега очистить нужно и двор, и территорию возле дома. Обычно на это уходило несколько часов, у ребят вся работа заняла не больше 20-ти минут.

Абылайхан Кайроллаев, руководитель Северо-Казахстанского областного филиала МК «Жас Отан»:

— По всей стране стартовала акция «Біз біргеміз», молодежь Северного Казахстана тоже не остается в стороне, с прошлой недели мы адресно оказываем помощь одиноко проживающим пенсионерам нашего города, которые проживают в частном секторе.

Обращения к жасотановцам приходят через общественную приемную и в социальных сетях. С просьбами помочь с уборкой снега пишут даже дети пожилых людей, которые живут в других странах. Всего с начала зимы жасотановцы помогли 30 одиноко проживающим пенсионерам.

Алена Хан