Продлить срок регистрации для а/м из Кыргызстана и Армении поручил К.Токаев

Продлить срок регистрации для автомобилей из Кыргызстана и Армении поручил Президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Напомню, десятки тысяч казахстанских водителей завезли авто из стран ЕАЭС, не зарегистрировали в нашей стране, не платили сборы и пошлины, а после избегали наказания, если нарушали правила дорожного движения.

В МВД решили положить этому конец и внесли изменения в законодательство, что вызвало бурю негодования у владельцев армянских и киргизских авто. Теперь они получили неплохую отсрочку — больше года.

Но автомобили должны соответствовать требованиям технического регламента, подчеркнул глава государства и добавил, что платить регистрационные сборы и госпошлину всё равно придётся.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

— Таких транспортных средств десятки тысяч. Я даю поручение Генпрокуратуре дать правовую оценку сложившейся ситуации. Для разрешения проблемы правительству в месячный срок в разовом порядке следует обеспечить временную регистрацию авто, ввезенных по состоянию на 1 февраля 2020 года гражданами Казахстана из ЕАЭС для личного пользования. Регистрация будет действовать до 1 марта 2021 года.

Айгерим Мукашева