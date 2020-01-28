Н.Елшибеков — директор НИШ химико-биологического направления

Актуальный вопрос

10:27 28 Января 2020

Читайте также

Е.Нусурбаев — зам.начальника управления миграционной службы ДП СКО
Е.Утегенов — инженер Управления по ЧС г.Петропавловска
Е.Подрованова — медсестра 1 поликлиники г.Петропавловска
А.Илькенова — адвокат Северо-Казахстанской областной коллегии адвокатов
Г.Утебаева — зам.руководителя Администратора судов по СКО, уполномоченный по этике
Д.Кабиев — врач терапевт 2-й поликлиники г.Петропавловска
Б.Жусупов — зам. директора Центра методических работ и информационных технологий СКО
Д.Казанцев — директор республиканского центра помощи предпринимателям