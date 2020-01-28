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Культура
Спорт
Власть
Погода
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Строительство
Разное
Дети/молодежь
Музыка
Энергетика
Здравоохранение
Бизнес и экономика
Авто и дороги
Криминал
Образование
Народ в потоке истории
Важное за неделю
Дорожная карта
ДЧС
20 добрых дел
Налоговое управление
Благотворительность
Таможня
Новая индустриализация
Программа передач
Промышленность
Вечерние новости
100 шагов
СМИ
Паводок
Личность
Экология
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Н.Елшибеков — директор НИШ химико-биологического направления
Актуальный вопрос
10:27 28 Января 2020
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