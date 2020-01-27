В областной филармонии 175-летие Абая отметили концертом

Общество, Культура

20:58 27 Января 2020

Абай Кунанбаев — автор 170 стихов, поэм и 45 слов-назиданий. Каждое его произведение пропитано глубоким смыслом, поэтому они имеют актуальность и в наше время. Всего на сцене артисты исполнили более 20 произведений.

Батыржан Смаков, художественный руководитель студенческой хоровой акапеллы Казахского национального университета искусств:

— Хочется выразить всю красоту творчества Абая. Показать все грани его дарования как композитора, так и поэта. Творчество Абая, его философия, она вся пронизана общностью народов, общностью стилей.

 

 

Алена Хан

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