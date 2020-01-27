В НИШ СКО провели фестиваль «Сладкой книги»

Аромат кулинарной выпечки в зале витает повсюду. Перед началом фестиваля его участники проверяют, все ли ингредиенты на месте. Коржи, элементы для украшения, мастика, крем. Кому и какой именно достанется книжно-кулинарный шедевр, ребята уже знают. Жеребьевку среди них провели заранее.

Нурикамал Сайдуова- библиотекарь Назарбаев интеллектуальной школы:

— Целью проведения данного мероприятия является в первую очередь, конечно, в честь великого Абая, его 175-летия. А во-вторых мы хотим еще раз привлечь и сотрудников, и учителей, и детей, и родителей к чтению. Повысить интерес к чтению.

14 команд, в каждой по 6 человек — несколько учащихся, учитель и родитель.

По словам педагогов, да и как признаются сами ребята, читать они любят, читают много. Мировая, русская, казахская литература — репертуар огромный.

С помощью торта они должны передать свои эмоции от прочитанной книги, чем сейчас и занимается команда «Ұрпақ». Им досталось произведение казахского писателя Кабдеша Жумадилова «Сәйгүліктер».

Дарига Макенова, учащаяся Назарбаев интеллектуальной школы:

— Мы создали корпус из коржей для тортов «сладкая девочка» и «красный бархат». А украсили торт эмблемами НИШ из съедобной бумаги. Я считаю, что команда приложила огромное усилие, чтобы создать этот торт, и вывод — должен быть вкусным.

Восьмиклассник Ахмет Миерманов вместе со своей командой «Ағынтай батыр» приготовили торт по книге «20 000 лет под водой», написанной Жюль Верном. Эта история о приключениях друзей в морских глубинах.

Ракушки, морские звезды, осьминог — самое настоящее произведение искусства. Такую красоту даже жалко потом есть, — говорят «книжные пекари».

Ахмед Миерманов, учащийся Назарбаев интеллектуальной школы:

— Мы его очень круто украсили, он выглядит очень красиво. И мы решили включить свою фантазию и связали это с книгой. Эти мероприятия очень полезны для нас. Это во-первых, развивает навыки готовки, но также это еще и весело.

Всего на фестивале приготовили 14 «сладких книг» . Победителей определяли по трем критериям: дизайн торта, его презентация и «форма одежды». Идеально справилась со всеми заданиями команда «Ағынтай батыр». Она и стала победителем конкурса.

Анастасия Остертак