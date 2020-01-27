Введение моратория на вывоз живого скота из страны поддерживают в СК

Общество, Сельское хозяйство

22:36 27 Января 2020

На животноводческой базе Сеилбека Махметова более полутора тысяч голов буренок казахско-белоголовой породы. Специализируется фермер в основном на мясе. Его бизнесмен сдает исключительно на местный рынок — на Петропавловский мясокомбинат.

Намерение минсельхоза о введении моратория на вывоз живого скота за пределы страны поддерживает. Предприниматель считает, — в первую очередь нужно сократить спрос на говядину, конину и баранину на нашем рынке, а вдобавок загрузить еще и местные мясоперерабатывающие предприятия.

Сеилбек Махметов, директор ТОО «Фирма Бабык-Бурлук», Айыртауский район: 

— Уходит много животных живым весом за пределы республики. Особенно в Узбекистан. В 2019 году ушло на экспорт 150 тысяч животных и 250 тысяч овец. 

Из-за массового экспорта живого поголовья крупного и малого рогатого скота образовался ажиотаж и рост цен на отечественных прилавках. По словам фермера, вызвано это тем, что стоимость мяса на внутреннем рынке такая же, как и на продажу за пределы страны.

В среднем 1 килограмм стоит 700-750 тенге. Одним словом, казахстанские бизнесмены реализуют его по себестоимости. Это одна проблема, говорит руководитель товарищества, другая заключается в том, что за границей массово скупают маточное поголовье.

Сеилбек Махметов, директор ТОО «Фирма Бабык-Бурлук», Айыртауский район:

— Они закупают не откормленный скот, а молодняк. После выращивания животных они получают большую прибыль и сдают его дальше. Крестьяне, фермеры, крестьянские хозяйства озабочены, живым весом не нужно отправлять скот за пределы государства, а оставлять у себя.

Фермеры СК понимают: продавать маточное поголовье за границу вовсе не рентабельно. Они идут по иному пути, выращивают скот сами и зарабатывают гораздо больше. Отмечу, в Айыртауском районе 76 хозяйств. В них насчитывается более 7,5 тысяч голов КРС. Всего в регионе 366 тысяч голов КРС.

 

 

Абай Альжанов

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