Наболевшие вопросы Булату Жумабекову задали больше 40 человек

На этой отчётной встрече, казалось, собрались те, кто был год назад. Аким города сменился, проблемы остались. Алимпиада Крылова приходила в начале 2019 с этим же вопросом — дом номер 102 по Токсан би, двор возле завода Куйбышева, который на карте города есть, но по факту о нём все забыли. Нет освещения, а вместо асфальта — заросли сорняка.

Алимпиада Крылова, жительница г.Петропавловска:

— Дом является послевоенной постройки 1957 года. Вместо асфальта давно растёт трава, потому что асфальт был уложен в то же самое время. В доме проживают ветераны труда, о которых вспоминают в день пожилых и на 9 мая.

«Ваш двор в очереди», «просто средств сейчас нет», «ждите следующего года». Эти обещания Алимпиада Крылова выучила наизусть. Ещё бы, ведь слышит их женщина третий год подряд. Градоначальник Булат Жумабеков пообещал, что лично направит специальную комиссию, которая обследует этот двор.

С похожим вопросом от лица жителей 9-го дома по Батыр Баяна пришёл Александр Цымбал. Хотели новую детскую площадку, встали в очередь, были 45-ми. Но ждать пришлось недолго… через три дня двор из очереди исключили. Почему? Специалисты не объяснили. За ответом пришлось обратиться к акиму города, который не меньше жильцов был возмущен ситуацией.

Булат Жумабеков, аким г.Петропавловска:

— Когда вас из списка убрали, обязательно спросите фамилию специалиста. В первый раз мы внедряем систему, когда будет очередность. Я не допущу, чтобы её дискредитировали. Если надо, мы будем просто освобождать чиновников с их должностей.

А пока жильцы многоэтажек ждут своей очереди, город ждет осознанности от петропавловцев. Пока что смарт-скамейки и малые архитектурные формы — «груши для битья». Не щадят вандалы и стеклянные остановки. Под ними и так ни от дождя, ни от ветра не скроешься, так ещё и хулиганы разбивают.

И ведь не боятся ни камер, ни полиции. А всё потому что безнаказанность порождает вседозволенность. В прошлом году разбили 180 остановок, а наказали только пятерых. Это недоработка участковых и не единственная, — говорит Булат Жумабеков.

Булат Жумабеков, аким г.Петропавловска:

— Мы заезжаем на Караванную. Там стоит шиномонтажка. Сколько снега он нагрёб и сидит, ждёт, когда акимат вывезет. Его никто не наказывает, потому что участковым это неинтересно. Почему город должен за них возить. Они на трассу вытолкали и ждут. А тратим мы деньги налогоплательщиков. В этой часть ГУВД очень слабо отработало.

Умные остановки, электронные табло, в перспективе такое же билетирование. Только в погоне за городской «смарт» жизнью, на остановках элементарно нет информации о движении автобусов.

Этот вопрос сорвал в зале аплодисменты, видимо, настолько злободневный. Проблему решим, — пообещал Булат Жумабеков. Главное, делать на совесть. Но часто горожане становятся свидетелями обратного.

Даже примета в Петропавловске есть — «если уложили асфальт, значит скоро придут ремонтировать трубы». А через год и вовсе могут про ливнёвки вспомнить. Не продуманно расширяли и улицу Ухабова. Ни логики, ни здравого смысла, — жалуются горожане.

Вера Левакова, жительница г.Петропавловска:

— Тротуар сделали. Постелили траву. Забыли вкопать знак пешеходного перехода. Чтобы его вкопать машина заехала на этот газон. Теперь остались колеи от машины. Тротуарную дорожку 2 кв.м. не доделали. Бордюры не уложили. Просто бросили.

Но курирующий зам.градоначальника Кайролла Галеев ссылается на технадзор, который и должен выявлять нарушения. Правда, зачастую это делается с опозданием.

Булат Жумабеков, аким г.Петропавловска:

— Ну какой тут нужен технадзор? Это просто вам нужно вовремя ездить и смотреть. А никто из вас не выезжает. Я признаю, что отдел ЖКХ и курирующий зам недостаточно работают в части контроля. Поэтому такой бардак.

Отсутствие освещения, благоустройства, разбитые дороги, а где-то и вовсе нет асфальта. Каждый просит за свой дом, двор или целую улицу. А Елена Карпова здесь от лица матерей, которые воспитывают особенных детей. Для них кружки и вокала, и рисования есть. Только вот спортивных секций нет. А некоторым детям физическая активность необходима для реабилитации.

Елена Карпова, жительница г.Петропавловска:

— Ни одного ребенка инвалида не берут на плаванье в бассейн «Дельфин». Боятся ответственности. Я водила ребенка в «Нептун» — 15 тысяч в месяц. Я протянула 3 месяца, на большее доходов не хватило.

Булат Жумабеков, аким г.Петропавловска:

— Я в преддверии 1 июня давал поручение. Но к сожалению, до конца не исполнили. Разберитесь. В план мероприятий 2020 года обязательно включите.

Большинство тех, кто пришёл на встречу к главе Петропавловска, обращались в городской акимат и раньше. Но внятного ответа не услышали. В прошлом году поступило около 17 тысяч вопросов и жалоб. Анализ за последние три года показывает: обращения повторяются и, к слову, львиная доля касается сферы ЖКХ.

Потому создали единый контакт центр iKOMEK. По номеру «109» жители могут озвучить проблему. Все вопросы проанализируют и поймут, куда следует направить внимание и финансы.

Айгерим Мукашева