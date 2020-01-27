ХК «Кулагер» в двухматчевом противостоянии одолел «Темиртау»

«Кулагеровцы» усвоили урок от первой встречи с темиртауцами и начали поединок осторожно, не допуская оплошностей в обороне. Медленно, но верно наши все-таки стали подходить к чужим воротам и создавать опасные моменты.

Организованная игра принесла плоды: после блестящей комбинации на 9 минуте нападающий Евгений Попитич смог огорчить голкипера соперников и открыл счет. Рев трибун не переставал утихать, и хоккеисты за это отблагодарили фанатов. В середине периода Илья Ахметов установил счет 2-0, а спустя пару минут оформил дубль.

Во второй 20-минутке темиртауцы пытались создавать дискомфорт хозяевам льда острыми атаками. К радости болельщиков «Кулагера» наш вратарь был на кураже и показывал безупречную игру. Наши хоккеисты не стали повторять ошибок соперника в первом матче и принялись забивать еще. На 30 минуте после передачи Ильи Ахметова забросил шайбу в ворота «Темиртау» Денис Стасюк.

Абай Альжанов, корреспондент:

— Во втором отрезке игры «скакуны» упрочили лидерство еще одной забитой шайбой. На табло закономерный счет: 4-0. Надеемся, что в 3 периоде ребята продолжат в том же духе и доведут дело до очередной победы. Только уже в основное время.

В финальном отрезке встречи петропавловцы стали снова играть аккуратно, в сберегающем режиме. Благо, счет позволял это сделать. Попытки гостей забросить хоть единственную шайбу в ворота хозяев не увенчались успехом.

Поэтому в концовке встречи они решили взять реванш кулаками. Но на итоговый результат поединка массовая драка, конечно, никак не отразилась. 4-0 на экране. И снова яркая победа «Кулагера».

Александр Троицкий, главный тренер ХК «Qulager»:

— Вышли с характером, бились, старались, друг за друга воевали. Болельщики довольны, это был наш 6 игрок. Вчера также они потянули команду. Я очень доволен результатам, благодарен болельщикам и игрокам в первую очередь. Мы отыграли матч, сейчас будем готовиться к «Иртышу». Идем поэтапно, не спешим, задачи у нас высокие.

Сейчас подопечные Александра Троицкого приблизились к топ-5 командам чемпионата. В их активе 85 очков. Следующие матчи «скакуны» проведут на выезде в Павлодаре. 30 и 31 января они сразятся с лидером первенства — командой «Иртыш».

Абай Альжанов