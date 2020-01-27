27 января исполняется 76 лет со дня снятия блокады Ленинграда

8 сентября 1941 года началась блокада города Ленинграда — одна из самых трагических страниц в истории Великой Отечественной войны. Фашисты хотели захватить и уничтожить его, но планы вынудить советские войска к капитуляции были разрушены стойкостью и мужеством солдат. 27 января 44-го блокада была полностью снята.

Сауле Маликова, директор Северо-Казахстанского государственного архива:

— В защите города Ленинграда принимала участие 314 стрелковая дивизия, сформированная в нашем городе из населения североказахстанской области, Павлодарской и Акмолинской. По данным мы знаем, что более 75 процентов воинов дивизии — это североказахстанцы.

К памятнику воинам 314 стрелковой дивизии 27 января петропавловцы приходят каждый год, чтобы отдать дань уважения воинам, погибшим при защите блокадного Ленинграда. Сегодня почтить их память пришли не только земляки, но и члены делегации из России.

Сколько бы лет ни прошло, героический поступок солдат, отстоявших Ленинград, люди будут помнить. До сих пор в Ленинградской области в районе городов Лодейное и Подпорожье поднимают останки солдат 314-й стрелковой дивизии. Только с июня по декабрь 2019 года бойцы отряда «Юные армейцы» нашли останки 64-х воинов.

Светлана Иванова, руководитель поискового отряда «Непоколебимый», Ленинградская область, РФ:

— Сентябрь, самое сложное время, самые кровопролитные бои проходили в те времена. До 43 года стояли защитники — это выходцы из Северного Казахстана, ваши деды, ваши прадеды. Я рада, что нам удалось поднять останки, а главное — вернуть из небытия имена 12 человек.

Такую же работу ведёт поисковый отряд «Переправа». Уже на площадке областной Ассамблеи народа Казахстана, где прошел круглый стол, его руководитель Виктор Нефёдов рассказал о том, как удается опознать останки солдат.

Виктор Нефёдов, руководитель поискового отряда «Переправа», Ленинградская область, РФ:

— Далеко не у всех есть медальоны, поэтому работаем по признакам вторичным. Люди оставляли свои инициалы на саперных лопатках, на фляжках, на котелках, на сапогах выбивали шилом свои инициалы.

По словам поисковиков, бывало и так, что в архивах человек числился пропавшим без вести, а на самом деле он живым и здоровым вернулся домой. Так случилось с нашим земляком. Поэтому сказать — сколько человек пропали, и сколько остались в живых — невозможно.

В годы войны солдаты 314- стрелковой дивизии были награждены орденами и медалями. Из 12 тысяч трое получили звание Героя Советского Союза, среди них и наш земляк Павел Гончар.

Алена Хан