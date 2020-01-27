150 человек оказались заложниками непогоды за прошлые 7 дней

Эти кадры с видеорегистратора автомобиля жителя Сергеевки. Из-за снежной пелены водитель едва ориентируется на дороге, не видно домов и людей. Перемёты, низовая метель буквально парализовали движение машин на дорогах. И это в окрестностях населенного пункта. Страшно представить, что творилось на трассах.

Это видео сняли очевидцы возле села Тендык в Тайыншинском районе. В кювете машина с рыбаками. Водитель из-за погодных условий не справился с управлением. Вызволять их из снежного плена приехали спасатели. Для служб ЧС прошлая неделя выдалась насыщенной.

В день на номер «112» поступало до 2 тысяч сообщений. Основной удар снежной стихии пришелся на районы Айыртауский, Тимирязевский и Г. Мусрепова. 18 раз спасатели вводили ограничения движения на дорогах республиканского значения, и 7 — на областных.

Рамиль Камалов, начальник ДЧС СКО:

— С 23 по 26 января в связи с ухудшением погодных условии на территории СКО создалась неблагоприятная обстановка на дорогах областного и республиканского значения. В связи с этим было зарегистрировано 25 снежных заторов, при этом спасено 149 человек, из них 11 детей, эвакуирован 61 человек, из них — трое детей.

Между тем синоптики говорят, к началу февраля ситуация должна выправиться.

Наталья Левина, заместитель начальника СКОФ РГП «Казгидромет»:

— На ближайшие дни мы ждем выхода антициклона. Он будет влиять в основном только на северную часть нашей области. Такие районы как: Габита Мусрепова, Шал Акынский, Темирязевский. Там будут небольшие осадки. Небольшое усиление ветра. Уже 29 антициклон придет на всю область. Осадки прекратятся. Ветер будет 10-15 м\с.

За прошлые 7 дней помощь людям на дорогах оказали более 120 спасателей. Только за последние сутки они спасли 39 человек, отбуксировали 14 легковых автомобилей. Более 60 граждан разместили в четырех пунктах обогрева.

Анжелика Сычева