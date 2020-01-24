Вопрос передачи детских садов бизнесменам обсудили на общественном совете

Процесс передачи 3-х городских детских садов в доверительное управление стал самой громкой темой с начала года. Ее обсуждали на разных площадках, в социальных сетях, а также средствах массовой информации, дошла она и до городского общественного совета. Его члены возмущены, почему до принятия такого решения не учли их мнения.

Александр Казанцев, член общественного совета г.Петропавловска:

— Как же понимать, маслихат города в стороне остался, общественный совет города в стороне остался в этих вопросах, по какому принципу, какие объекты передаются, почему именно новые объекты передаются, какая необходимость в этом возникла?

Аскар Хабибулин, заместитель акима г. Петропавловска:

— Конкурс был объявлен 2 июля 2019-го года, предварительно перед объявлением конкурса данный вопрос был обсужден на областном общественном совете.

Там и были выбраны детские сады для пилотного проекта. Конечное решение и подписание договора с бизнесменами о государственно-частном партнёрстве было уже за специалистами областного управления образования — основным заказчиком услуг.

Как считает один из членов городского общественного совета Павел Афанасьев, — они превысили свои полномочия. К такому выводу он пришел, обратив внимание на даты, начиная с момента выбора детских садов, заканчивая проведением тендера.

Павел Афанасьев, член общественного совета г. Петропавловска:

— Перечень объектов государственно-частного партнерства областным маслихатом был утвержден 4 октября, в силу это нормативное решение вступило где-то в начале ноября, а тендерные все процедуры закончились по этим объектам 14 августа, т.е получается управление образования действовало с превышением своих должностных полномочий.

И это только верхушка айсберга, который неминуемо будет таять и оголять все несовершенства реформы, — говорит Павел Афанасьев. Могут пострадать работники этих детских садов. После заключения нового трудового договора у них обнулятся отпуска. А чего могут лишиться дети?

Павел Афанасьев, член общественного совета г.Петропавловска:

— Какой интерес этому инвестору иметь детей, за которых платит государство и ребенок не пользуется госуслугами? Он от него всеми правдами и неправдами будет избавляться. Он будет стремиться, чтобы в садике были только дети, которые пользуются дополнительными услугами. Следовательно, будет переток детей, мы же боимся вот этого.

Этим пилотным проектом с петропавловскими детскими садами заинтересовались в прокуратуре и департаменте Агентства по делам госслужбы. Сейчас специалисты проверяют всю документацию, связанную с процедурами передачи 3-х детсадов в частные руки.

Члены общественного совета настаивают на привлечении руководителя городского отдела образования и заместителя акима Петропавловска к дисциплинарной ответственности за то, что они действовали, не посоветовавшись с ними.

Еще одним вопросом на повестке заседания стали лифты, их в городских многоэтажках 346. В хорошем состоянии — только третья часть. Хвастаться тут нечем, сказал Булат Жумабеков на первой отчетной встрече с петропавловцами. Градоначальник рассказал, как именно будет решаться проблема с лифтами.

Булат Жумабеков, аким г.Петропавловска:

— У нас порядка 8 лифтов вообще не работают, по-моему, около 200 требуют ремонта, т.е. объем большой и, конечно же, это все можно решить через программу модернизации ЖКХ, соответствующее поручение мы уже дали.

А почему не предложить содержать лифты представителям бизнес-сообщества? С таким предложением выступил Сайран Хамзин. В садики частников пустили, пусть и подъемниками займутся.

Сайран Хамзин, член общественного совета г.Петропавловска:

— Вот доверительное управление, как в Астане или Алматы, платный проезд сделали и обслуживанием занимаются, этот вопрос с жильцов вообще снимется.

Сняли с себя все обязанности. Так о коммунальщиках говорят петропавловцы, недовольные очисткой областного центра от снега. В январе он идет почти каждый день. И.о. руководителя городского отдела ЖКХ, говорит, что коммунальщики работают по расписанию без перебоев. Проблему чиновники видят в другом.

Бахыт Ильясов, и.о руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Петропавловска:

— Не все такие добросовестные предприниматели, которые снег вывозят со своей территории, так как это положено. Есть такие моменты, когда предприниматель просто на дорогу выталкивает и все. По ним мы сейчас отрабатываем, порядка 15-ти предпринимателям выписаны штрафы за нарушение правил благоустройства.

Говоря о благоустройстве, члены общественного совета подняли тему массовой вырубки деревьев на центральных улицах. Два дня назад специалист городского отдела ЖКХ заверил, что коммунальщики избавляются лишь от аварийных деревьев. И вот сегодня его руководитель дал уже совершенно другую информацию.

Бахыт Ильясов, и.о руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Петропавловска:

— Можете проехать по улицам Парковая, Потанина, где мы сейчас производили спил, мы там не только аварийные деревья убирали, но и остальные. Потому что они нарушают в целом архитектурный ансамбль, чтобы его выстроить, до конца логическую цепочку посадки завершить, той же самой шаровидной ивы, пирамидального тополя.

Вот не повезло молодым деревьям, они так сильно нарушали целостность архитектурного ансамбля Петропавловска, что пошли под топор. Вместо них высадят березы, рябины и сирень. Напомню, на спил деревьев их городской казны в этом году выделили порядка 15 млн тенге.

Дарья Пышмынцева