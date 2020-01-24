Традиция двух мандаринов или как в Китае отмечают новый год

Будет ли удача на вашей стороне, зависит от того, как вы встретите новый год, — считают китайцы. И здесь важно всё: сервировка стола, блюда, напитки и, конечно же, настроение, рассказывает Диана Искакова.

Традиции Китая она изучила на отлично. Девушка получила там высшее образование, теперь часто ездит в Поднебесную по работе. Говорит, к лунному новому году китайцы готовятся основательно, начинают недели за две.

Диана Искакова:

— Они скупают все на прилавках. В магазинах ничего не остаётся. Все, кто работает в других городах, возвращаются домой. Они приезжают домой за 2-3 дня и первая традиция — вместе лепить пельмени. За день до НГ, т.е. сегодня, они слепят, в один пельмень положат монетку. Кому повезло, тот будет счастливый и богатый.

Согласитесь, очень напоминает советскую традицию. А ещё так же, как и мы, китайцы тщательно убирают дом перед новым годом и наряжают его, предпочтение отдают золотому и красному цветам. Но елок не ставят. Зато большое внимание уделяют входной двери.

Мурат Токтар, заведующий кафедрой «Агрономия и лесоводство» СКУ им. М.Козыбаева:

— С двух сторон они вешают ткань или бумагу, где пишут пожелания. Я чаще всего видел надписи: здоровья, мира и благополучия. Я родился и 18 лет жил в Китае. Больше всего мне нравится второй день Нового года. Когда семьи проводят время вместе, навещают родственников, вспоминают тех, кого больше нет с нами.

Новый год в Китае длится 15 дней. Самым массовым и веселым считается последний из них. Праздник фонарей — это должен увидеть каждый, повторяют все, кто был в Китае. Зрелище действительно завораживающее. Тысячи огоньков взмывают в ночное небо. Красный цвет будто окутывает города. По площадям гуляют драконы, всюду представления, шоу и взрывы хлопушек.

Диана Искакова:

— Ночью фейерверки, днём петарды. У них есть поверье: чем громче отпразднуешь НГ, отпугнете плохое, тем лучше.

Ещё есть традиция двух мандаринов. Их нужно подарить, когда приходишь в гости, а перед уходом вам снова вручат цитрусовые. Вот такой обмен мандаринами получается. Праздновать Новый год в Китае будут с 25 января по 10 февраля.

Официально жители этой страны будут отдыхать неделю с 24 по 29 января. Но в этом году масштабно праздновать Новый год в Пекине не будут из-за вспышки коронавируса. Также в Китае отменили все спортивные мероприятия.

Айгерим Мукашева