От АВТОручки до АВТОмобиля!

Говоря об офисных работниках, первыми приходят в голову госслужащие. Сидя на рабочем месте, некоторые проводят по 8 часов, а то и больше. Тесно, душно, не комфортно — в некоторых кабинетах ютятся по 10 человек.

Чтобы такого не было разработали нормы.

«Кабинет руководителя в областном центре должен быть не менее 25 квадратных метров, в районе поскромнее — 20. Работнику отводят 7,5 квадратов.

Нормы площадей для госорганов

В областном центре В районе

Руководитель 25 кв.м 20 кв.м

Приёмная 10 кв.м 10 кв.м

Заместитель руководителя 20 кв.м 15 кв.м

Работник 7,5 кв.м 7,5 кв.м»

Но эти нормы соблюдают не везде. В прошлом году специалисты выявили свыше 5,5 тысяч квадратных метров излишней площади. Провели оптимизацию.

Ринат Низамов, руководитель отдела департамента госимущества и приватизации СКО:

— К примеру, в районе М.Жумабаева сотрудники управления казначейства были передислоцированы в здание управления госдоходов. По результатам было освобождено помещение 1 этажа. Две организации были оптимально рассажены на 2 этаже. В первый этаж был передан отделу образования.

Лишние площади были и в управлении госдоходов района имени Габита Мусрепова. Ими они поделились с казначейством, которое раньше арендовало здание за млн тенге в год. А в новом «доме» платят только за коммунальные услуги.

Всего благодаря оптимизации площадей госорганы в СК в прошлом году сэкономили 17 млн тенге. Сберечь копейку чиновникам помогает и отдел по работе с конфискованным имуществом.

От шариковых ручек до моторных лодок. В прошлом году поступило порядка 76 тысяч предметов. В том числе и автомобили. Сначала их пытаются пристроить в железные «конюшни» госорганов.

Далабай Кабдуалиев, главный специалист отдела департамента госимущества и приватизации СКО:

— Автомашина Газель передана отделу ЖКХ Уалихановского района.

Им авто предоставляют бесплатно. Но если желающих не нашлось, железного коня выставляют на электронный аукцион. Здесь его можно купить по привлекательной цене. Вот, к примеру, жигули «шестерка» всего за 218 тысяч тенге.

Есть на сайте госреестра и элитные авто. Красная иномарка с кожаным салоном стоит 3 млн тенге. Только ехать за ней придётся в столицу. Выставляют на аукцион лодки, удочки и сети. В общем всё, что изъяли у любителей незаконной рыбалки.

Есть также смартфоны, мотоциклы и… косметика. Один из таких лотов предоставил аким сельского округа. Ему подарили мужской набор, но по закону госслужащий обязан в течение 7 дней сдать презент. Что он и сделал.

Подарочный набор оценили почти в 3 тысячи тенге. Но покупателей не было. Стоимость лота стали понижать. В итоге его забрали за 500 тенге. Купить товар по цене ниже рыночной может любой желающий, — говорят специалисты.

Далабай Кабдуалиев, главный специалист отдела департамента госимущества и приватизации СКО:

— Для этого необходимо ЭЦП и зарегистрироваться на сайте госреестра. Если какое-то имущество понравилось, надо оплатить 15% гарантийного взноса.

Ближайшие торги состоятся 28 января в 10 утра. В прошлом году, благодаря аукционам на сайте госреестра, республиканская казна за счет нашей области пополнилась на 12 млн тенге.

Айгерим Мукашева