Петропавловские школьники и студенты участвуют в акции «Зерно тепла»

О том, что выживать в зимний период пернатым особенно сложно, Кристина Руднева знает еще с уроков биологии. Поэтому помогать братьям нашим меньшим пережить самый холодный сезон в году девочка считает долгом каждого.

Выйти в парк, прогуляться на свежем воздухе и покормить птичек нетрудно, да и займет немного времени. Так сказать, совместить приятное с полезным.

Такие места для птичьего общепита школьники организуют не первый год. Для них это стало доброй традицией. Идейный вдохновитель ребят — учитель биологии.

Данияр Дощанов, учитель биологии СШ №17:

— Обычно мы это делаем на территории школы. Но решили выйти в городской парк. Кормушки мы готовим из подручного материла: различные бытовые отходы, из пластиковых бутылок пятилитровых и тетрапаков, которые уже не нужны в производстве, также мы делаем кормушки из дерева. Используем различные виды подкормки. Разместили здесь около 8 кормушек из пластиковых бутылок.

Как и в любой столовой, главное здесь — разнообразное меню. В рационе двукрылых предпочтительны крупы — гречка, овсянка, рис или просо. Можно также побаловать их творогом, вареными яйцами и даже салом, правда, оно должно быть не соленым. Рассказали орнитологи и о том, что для птиц — ТАБУ.

Михаил Калашников, орнитолог:

— Важно, чтобы продукты, которые вы используете, были свежими и неиспорченными. Ни в коем случае нельзя подкармливать солеными, жареными, испорченными. Это приводит к летальным последствиям. Важно, чтобы семечки были не жареные. Поскольку жареные семена в себе содержат много жира. И ЖКТ не может усваивать, вызывает отравление. Основной рацион питания не должен составлять хлеб.

Те, кто любит прогуляться в парке, подышать свежим воздухом, полюбоваться красивыми зимними пейзажами, часто подкармливают местных обитателей.

Петропавловцы:

— То, что люди подкармливают птиц и животных — это замечательно. Потому что зимой, особенно зимой, им питаться меньше приходится. Деревьев в парке меньше. Соответственно, еды меньше. Я сам по возможности, если честно.

— Я очень положительно отношусь, что кормят белок, подкармливают птиц. Если человек не поможет, им никто не поможет. Это животные, они беззащитные.

— Это очень хорошо, что еще остались такие люди, которые кормят птиц, делают им кормушки.

— Хоть в этом году и зима у нас такая теплая, но мы все равно приходим, кормим, подкармливаем.

Птицы, как и люди, к хорошему привыкают быстро. Поэтому к подкормке пернатых желательно относиться ответственно, говорят орнитологи.

Михаил Калашников, орнитолог:

— Если вы взялись за подкормку, нужно проводить ее на регулярной основе. То есть по мере расходования корма, не оставлять свои кормушки заброшенными, следить за их чистотой. Производить установку кормушек в подходящем месте как для птиц, так и для людей. Чтоб удобно было подходить.

Такую помощь пернатым оказывают в рамках ежегодной республиканской акции по зимней подкормке «Зерно тепла». Она стартовала в начале декабря и продлится до середины марта. Пока в ней участвует не так много желающих. Самые активные — студенты СКУ им. М.Козыбаева, учащиеся Токушинской и городской школы №17.

Анжелика Сычёва