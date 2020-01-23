КамАЗ перевернулся в Рабочем поселке

Чуть не остался на кладбище. Водитель большегруза попал в ДТП возле погоста в Рабочем посёлке.

В пятницу во время обеда он двигался по Караванной в сторону улицы Космонавтов. На скользкой трассе машину занесло, и чтобы избежать столкновения со встречным транспортом, водитель ушел в кювет.

В прицепе «Вольво» был щебень, он вывалился на находящиеся рядом могилы. Представители компании грузоперевозчика пообещали восстановить памятники. За рулем большегруза находился 50-летний петропавловец, он не пострадал.

А вот на машине придется поменять лобовое стекло, боковые зеркала и фары. Чтобы поднять грузовик, пригнали спецтехнику. Из-за гололеда на дорогу пришлось высыпать КАМАЗ песка.