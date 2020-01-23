КамАЗ перевернулся в Рабочем поселке

Правоохранительные органы

20:04 23 Января 2020

Чуть не остался на кладбище. Водитель большегруза попал в ДТП возле погоста в Рабочем посёлке.

В пятницу во время обеда он двигался по Караванной в сторону улицы Космонавтов. На скользкой трассе машину занесло, и чтобы избежать столкновения со встречным транспортом, водитель ушел в кювет.

В прицепе «Вольво» был щебень, он вывалился на находящиеся рядом могилы. Представители компании грузоперевозчика пообещали восстановить памятники. За рулем большегруза находился 50-летний петропавловец, он не пострадал.

А вот на машине придется поменять лобовое стекло, боковые зеркала и фары. Чтобы поднять грузовик, пригнали спецтехнику. Из-за гололеда на дорогу пришлось высыпать КАМАЗ песка.

Читайте также

Акция «Приёмная на дороге» продлится 2 дня
Эксплуатацию пяти автобусов запретили полицейские
Пьяный дебошир устроил ночной погром в Петропавловске
В Петропавловске прикрыта работа подпольного казино
Три сибирских косули стали жертвами браконьера
Ужесточено наказание за распространение наркотиков
52-летний петропавловец спрыгнул с 9-этажного дома и погиб
В Петропавловске сгорел дотла «Уаз»
Вместе с лайками набрали штрафов
В Петропавловске родителей продолжают штрафовать за безответственность
В Казахстане с 2020 года действуют новые штрафы за ДТП
Второй факт незаконного отстрела косуль с начала года