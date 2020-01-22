В Северном Казахстане подорожал бензин

Абай Альжанов, корреспондент

— На 6 тенге подорожал самый ходовой 92-ой бензин. На дизельное топливо ценники пока не меняли. Оно остается на уровне 195 тенге.

Но в ближайшее время стоимость может вырасти еще на 4 тенге. Повышение тарифов стало следствием подорожания с нового года акцизов на топливо с 10,5 тысяч тенге до 24,5. Это почти в 2,5 раза больше.

Ляззат Галеева, главный специалист отдела торговли управления предпринимательства и туризма СКО

— Розничная цена на заправках повышается. Средняя цена по области на АИ-92 бензин — 154 тг, АИ-95 — 175 тенге. Цены розничные на АИ-95 и дизельное топливо остались на прежнем уровне.

О повышении цен на акцизы в стране говорили больше полугода, так что казахстанцы морально были к этому готовы. Но их оно, конечно, не устраивает.

Североказахстанцы:

— Немножко дороговато. Сразу на 6 тенге, дорого. Каждый день заправляю по 10 литров. По карману, конечно, бьет. Раньше платил 1480, а сейчас -1540. Дальше больше будет. Такое положение дел не нравится.

— В принципе, я езжу по городу, для меня не сильно ощущается повышение цен. Однако, кто работает водителем и не выходит из-за руля, конечно, трудно придется.

Особенно трудно может стать весной, когда начнётся посевная кампания, да еще и казахстанские НПЗ, возможно, встанут на ремонт. Но пока ни ажиотажа на заправках, ни дефицита горючего нет.

СНХР: Ляззат Галеева, главный специалист отдела торговли управления предпринимательства и туризма СКО

— В регионе имеется достаточное количество запасов АИ-92. Это 3000 тонны. Его хватит на 10-11 дней.

Дорожает бензин, растут цены на продукты, общественный транспорт, услуги. Кстати, в 2019-ом стоимость горючего не менялась, но это не останавливало предпринимателей, поднимающих ценники.

Абай Альжанов