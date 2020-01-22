Североказахстанцы стали больше брать потребительских кредитов

Айгерим Мукашева, корреспондент:

— Купить автомобиль, мебель или обновить технику. Сделать это за счёт накоплений не каждой семье по силам. Приходится обращаться в банк. Статистика показывает, североказахстанцы стали брать больше потребительских кредитов. В прошлом году банки выдали без малого 54 млрд тенге. Это почти на 20% больше, чем в 2018-ом.

​А просрочек по кредитам в СК, напротив, стало меньше на 22%. Показатель — повод для гордости. Только вот банкиры связывают это не с сознательностью граждан, а со списанием кредитов. Напомню, в прошлом году Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил погасить задолженности представителям социально-уязвимых слоёв населения. Благодаря амнистии, из долговой ямы выбрались около полумиллиона человек. ​

ГРАФИКА:

— А те, у кого стабильный доход, но не хватает средств для покупки собственных квадратных метров, оформляют ипотеку. Количество таких займов в нашей области выросло почти в два раза.

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Во многом, благодаря программе «7-20-25». В области уже одобрено свыше полутысячи заявок. Доверять больше стали и банкам. На депозитах североказахстацев сейчас свыше 180 млрд тенге. Это почти на 9% больше, чем в 2018 году. ​

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Диас Мэлс, директор СКОФ РГУ «Национальный банк РК»:

— Объем депозитов в национальной валюте составил 145,5 млрд тенге. Что показывает рост на 14,4%. Снижение депозитов в иностранной валюте, которое составляет 35,7 млрд тенге.

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Банкиры говорят, что выросло доверие к национальной валюте. Но, возможно, людей просто привлекают процентные ставки. Если хранить сбережения в тенге, можно получать до 15%​ годовых, а вот ставка в иностранной валюте не превышает 2-х.

Зато в обменниках доллары и евро пользуются популярностью. В прошлом году североказахстанцы их скупали намного охотнее, чем в 2018. Продажа «американца» выросла на 15%, евро на 25. ​ ​ ​

Айгерим Мукашева