Хоккеисты «Кулагера» сразились с ХК «Арлан»

Непобедимые пали. Хоккеисты «Кулагера» остановили шествие грозного «Арлана», противнику не помогли ни болельщики, ни родные стены.

«Скакуны», пребывающие сейчас в отличной форме, навязали равную борьбу оппонентам. На 2 минуте счет открыли наши ребята. Шайбу забросил форвард Станислав Логинов. Спустя несколько минут в похожем моменте хозяева смогли восстановить равновесие.

А в середине отрезка игры и вовсе вышли вперед. Кулагеровцы всеми силами пытались отыграться, но это удалось сделать только под занавес встречи. Спас команду от поражения Евгений Попитич, который отменным броском обыграл вражеского вратаря.

Судьба поединка решилась в овертайме. Победный гол арлановцам забил Денис Стасюк. Итоговый результат встречи 2-3. «Кулагер» по-прежнему находится на 6 строчке в турнирной таблице. Вечером 22 января состоится ответная игра между командами.

Абай Альжанов