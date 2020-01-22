Форум школьного музейного движения прошел в Петропавловске

Воспитывать патриотизм, сохранить культурное наследие и научить молодое поколение бережно относиться к истории. Именно такие цели поставили перед собой организаторы форума музейного движения. Здесь собрались учащиеся лицеев им. М.Жумабаева, «Дарын», гимназии «Бест», а также 2-й и 8-й городских школ. Участники форума рассказали о том, как работают музеи в их учебных организациях.

В музее 2-ой школы — экспонаты времен Великой Отечественной войны. Экипировка солдат 314-й стрелковой дивизии, которую сформировали в Петропавловске летом 41-го: противогазы, части винтовок, медали, письма — все это собирали больше 40 лет. Здесь около 200 экспонатов. Своим опытом хранители музеев готовы поделиться с другими школами.

Амина Байбурина, директор СШ №2

— Объединить школьников музейного движения, решить вопросы, что нам нужно для дальнейшего движения. Что полезного, что нужно еще доработать, какие наработки есть в рамках концепции развития музейного движения. В нашем городе во многих школах существуют музеи, и сегодня мы пришли поделиться с опытом.

Одиннадцатилетняя Лалита Хохлова представляет 8-ю школу. Девочка рассказывает о коллекции, в которой представлены народные музыкальные инструменты казахской и русской культуры. Музей еще молодой, ему всего полтора года. Пока здесь около 30 экспонатов.

Лалита Хохлова, учащаяся СШ №8

— Придумывалось с нашим директором, чтобы дети узнали побольше, на каких инструментах они играют. Чтобы больше вникать в эту мысль. Мы придумываем разные способы проведения экскурсий, чтобы людям было более интересно. Используются театрализованные разные способы.

Форум музейного школьного движения собрал более 60 активистов. Всего в области около 200 таких объединений.

Анастасия Остертак