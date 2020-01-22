Ботанический сад в Петропавловске может лишиться солнечного света

Ботанический сад с более чем вековой историей — любимое место отдыха горожан и одна из главных достопримечательностей Петропавловска. Здесь около 1800 видов растений, в том числе и редких. Чтобы вырастить каждое дерево или цветок, сотрудникам сада понадобилось немало времени и усилий.

Алена Хан, корреспондент:

— Панкрациум душистый, пальмы Вашингтона да и все остальные тропические растения. В осеннее-зимний период они нуждаются в особом освещении. Для это здесь работают 34 лампы по 200 ватт.

Большая часть зеленых насаждений — светолюбивые. Чтобы создать для них комфортные условия, приближенные к естественной среде, свет не выключают сутками. Но и этого мало. По мнению главного агронома ботанического сада, скоро им грозит гибель.

Равиль Рязапов, главный агроном ботанического сада:

— Высотное здание перекроет нам южное, юго-западное солнце, особенно в осенний и зимний период. Подобные любые строительные сооружения от этого уникального комплекса, возможны любые земельные работы только в 150-200 метрах.

Агроном обеспокоен, что возможно по-соседству построят новый спортивный комплекс для воспитанников волейбольного клуба «Куаныш». Старое здание находится рядом с зимним садом и никак ему не мешает. Ботаники не хотят ссориться со спортсменами и пытаются найти компромисс.

Артур Рязапов, руководитель НПО «Ботанический сад»:

— Так как ботанический сад находится в коммунальной собственности, местные исполнительные органы могут расселить аварийное здание, расселить жильцов и предоставить этот земельный участок для строительства спортивного зала, а этот участок вернуть в земли города.

Только к строительству комплекса, по словам местных властей, они отношения не имеют. Это инициатива директора волейбольного клуба «Куаныш» Каирбека Хамзина, да и земельный участок находится в частной собственности.

Аскар Хабибулин, заместитель акима г.Петропавловска:

— Разрешение на ОПЗ в отделе строительства ТОО «Куаныш» было получено. Соответствует или нет нормам, это устанавливает уже экспертиза, то есть возможно ли, мешает ли.

Если проект пройдет экспертизу, а известно это станет в конце февраля, то уже в начале марта здесь хотят начать строительство. А пока в одном зале, который загружен с раннего утра и до позднего вечера, вынуждены тренироваться и дети, и взрослые.

Владимир Шмелёв, тренер ВК «Куаныш»:

— У нас команда национальной лиги состоит из 16 человек, то детей у нас занимается около 300. Сами понимаете, что в пределах одного зала мы никак не можем это все разместить, мы вынуждены договариваться со школами, другими учебными заведениями, проситься, чтобы наши дети там занимались.

По планам в высоту спортивный комплекс будет 14 метров, в длину 51, а волейбольная площадка 21 на 36 и соответствовать международным стандартам. Тогда здесь смогут принимать соревнования любого масштаба.

По мнению руководства клуба, с ботаническим садом нужно не враждовать, а быть добрыми соседями. Ведь тогда зеленый оазис Северного Казахстана смогут увидеть сотни гостей из других регионов и стран, которые будут приезжать на соревнования в Петропавловск.

Алена Хан