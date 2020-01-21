Второй факт незаконного отстрела косуль с начала года

Правоохранительные органы

19:30 21 Января 2020

Возле села Октябрьского внимание стражей порядка привлек автомобиль Нива, водитель которого при виде людей в погонах прибавил скорость. Но погоня длилась недолго, злоумышленников удалось задержать.

В салоне находились трое жителей Булаево, им от 24 до 28 лет. При осмотре салона полицейские нашли патроны 12 калибра и две туши косуль. Автомобиль, мясо животных, оружие и боеприпасы изъяли.

Назначены необходимые экспертизы. Напомним, с 1 января в регионе запрещена охота на барсуков и копытных животных. Но браконьеров эти правила не останавливают. Подозреваемым грозит штраф до 8 млн тенге или 200 часов общественных работ.

 

 

Алена Хан

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