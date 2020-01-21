Одинокая пенсионерка-инвалид живет в избе с прогнившем полом

Покосившиеся стены, дырявая крыша, вросшие в землю окна. Этот дом на окраине Петропавловска вряд ли кто-то из прохожих примет за жилой. Разве что лай собаки, доносящийся со двора, может привлечь внимание.

В этой разваливающейся избушке, как оказалось, живет одинокая пенсионерка Валентина Смаглюкова. Семь лет назад знакомые пустили сюда пожить бесплатно.

Валентина Смаглюкова, пенсионерка:

— Вот я сама дрова заношу, печку топлю, когда скользко, я опираюсь не на тросточку, а на костыль…

Изношенный и скользкий от сырости и холода линолеум словно полоса препятствия для пенсионерки. Каждый раз, вставая с кровати, инвалид третьей группы опасается за свою жизнь. Впрочем, постоянный страх у женщины не только от прогнившего пола. Свистящие от дыр стены и крыша, подпертый столбами потолок и вдобавок жуткий холод.

А ведь когда-то, вспоминает со слезами Валентина Михайловна, был и свой теплый, уютный дом, и любимая работа. В районе М.Жумабаева женщина прожила всю жизнь, работала киномехаником и заведующей клубом. Переехала в город по семейным обстоятельствам.

Валентина Смаглюкова, жительница г.Петропавловска:

— Я родила одну девочку, до семи лет она у меня дома была. Потом по необходимости мне пришлось её привезли в дом инвалидов. Там она пробыла с семи до 19 лет. Потом меня предупредили, если я не городская и у меня прописки нет, если я не работаю, значит девочку могут из города убрать. Я, чтобы дочку из города не убрали, в деревне всё раскидала и приехала сюда, чтобы её оставили здесь. Ходила, унижалась и плакала, чтобы её только оставили здесь.

Свой дом в деревне она продала 12 лет назад всего за 25 тысяч тенге. Говорит, — когда переехала в город, скиталась по разным углам, бралась за любую работу, лишь бы прокормить себя и помочь дочке. Хотела даже купить домик, взяла кредит. Но планы рухнули — женщина упала, повредила руку, а после отказали ноги.

Деньги ушли на лекарства, дрова и продукты. Пенсионерке осталось выплатить банку 300 тысяч. Помогают, чем могут, Валентине Михайловне близкие и знакомые. О тяжелой судьбе пенсионерки узнали волонтеры. Они приехали к ней в гости, привезли дрова. Ребята хотят открыть счет для сбора денег, а пока помогают по хозяйству.

Жанат Какимов, волонтёр:

— Тронула эта история, что бабушка одна, дочь в доме инвалидов. Подумал, что нужно помочь, выложил историю в соцсети. Все тоже захотели помочь. Присылают денежные средства, кто приходит.

На пенсию в 62 тысячи женщина едва сводит концы с концами. Каждый месяц 13 тысяч платит банку, на остальные деньги покупает дрова и уголь. На лекарства и продукты остается меньше 20 тысяч. Их едва хватает на скудный паёк, в котором нет ни мяса, ни фруктов.

Городские власти предлагали женщине переехать в дом престарелых. Но тогда у Валентины Михайловны не будет возможности навещать дочь. В Рабочем поселке она планирует пожить до лета. Потом волонтеры обещают снять ей на время дом.

В очереди на жилье пенсионерка 4303. Так что в ближайшие годы она вряд ли сможет получить квартиру. На жизнь не жалуется, говорит, — сейчас у нее одна мечта — засыпать и просыпаться в теплой кровати.

Айгерим Муканова