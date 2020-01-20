Восемь человек погибли под колесами поездов в СК в 2019 году

Каждый день через вокзал Петропавловска к своему пункту назначения следуют тысячи пассажиров. Кто-то спешит на работу или домой через железнодорожные пути, кто-то на поезд, а кто-то и на тот свет. В прошлом году в СК под колесами поездов погибли 8 человек, пятеро получили травмы.

Серик Каражигитов, заместитель начальника ЛОП на станции Петропавловск

— 3 случая произошло в районе Рабочего поселка. 2 случая произошло на станции Булаево, Карагуга. В этом году был факт летального исхода на перегоне станции Карагуга и Исилькуль. Грузовым поездом был сбит человек, который не соблюдал правила безопасности. Сотрудниками полиции в прошлом году выявлено более 2800 административных правонарушений.

А еще в прошлом году на территории вокзала полицейские раскрыли 13 фактов перевоза наркотических веществ. Есть 3 случая незаконного выпаса скота вблизи железной дороги. Один из них произошел в районном центре Аккайынского района селе Смирново. Грузовой состав сбил 5 лошадей.

Серик Каражигитов, заместитель начальника ЛОП на станции Петропавловск

— За истекший период резонансных случаев не было. Наиболее частые — статья выброс мусора, мелкое хулиганство. Основная статья — 559 — переход жд путей в неположенных местах.

Вокзалы всегда были и остаются излюбленным местом для воров и карманников. В 2019-ом сотрудники линейного отдела полиции выявили 9 краж. По сравнению с прошлыми годами, говорят стражи порядка, их уровень сократился почти в 2 раза. Вероятно это связано с тем, что сейчас на вокзале Петропавловска работают 60 камер видеонаблюдения.

Абай Альжанов