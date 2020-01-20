В Казахстане хотят запретить вывоз живого поголовья скота

Обогащая внешние рынки, забыли о внутреннем. С каждым днем мясо для казахстанцев всё больше становится деликатесом из-за своей дороговизны. Потому в нашей стране хотят запретить вывоз живого поголовья скота.

Такая мера, по мнению, Минсельхоза, позволит загрузить отечественные мясокомбинаты, которые в прошлом году работали лишь в полсилы из-за отсутствия сырья. Да и экспорт переработанной продукции тоже низкий. К 2021-му этот показатель должен вырасти в 2,5 раза.

В 2019 году за пределы нашей страны вывезли 156 тысяч голов КРС. Узбекистан — основной экспортер казахстанского скота. На его долю приходится 78%. На втором месте Армения с 14%. Также из республики вывезли почти 264 тысячи голов овец, из них более половины пришлось на маточное поголовье.

И снова лидером по закупу стал южный сосед. По мнению экспертов, введение изменений позволит сохранить и увеличить поголовье казахстанского скота в ближайшие годы, загрузить отечественные мясокомбинаты качественным сырьём по приемлемым ценам и нарастить производство и экспорт готовой переработанной продукции.

Дарья Пышмынцева