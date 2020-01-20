37 чрезвычайных ситуаций зарегистрировали спасатели за неделю

Теплая, но с осадками погода стоит в регионе уже несколько дней. Днем чуть ниже нуля, ночью — до минус 15-20 градусов. И если для горожан это лишний повод провести время на свежем воздухе, покататься на коньках или санках, то тем, кто находился в выходные в дороге, точно было не до радости. Метели, бураны, сильный ветер осложняли движение на трассах и в населенных пунктах. Осадки прибавили работы спасателям.

За неделю в ДЧС зарегистрировали 37 чрезвычайных ситуаций, 6 из которых — снежные заносы. Специалисты 5 раз выезжали на трассы для оказания помощи. За это время также произошло 3 возгорания на автотранспорте и 11 бытовых пожаров.

В селе Весёловке района М.Жумабаева огонь оставил без крыши над головой целую семью. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем. К счастью, никто не пострадал. Осторожными нужно быть и дома, и на улице, говорят спасатели, не пренебрегать мерами безопасности.

Сегодня в 17.30 в связи с ухудшением погодных условий было закрыто движение на дорогах областного значения по всем направлениям для всех видов транспорта.

Рустем Жумагалиев, начальник управления кризисных ситуаций ДЧС СКО:

— На этой неделе казгидромет обещает, что будет беспокойно: будет идти снег, мести метели, ветра. Поэтому мы хотим предупредить жителей о безопасности. Следить за прогнозами погоды, следить за нашими предупреждениями. Соответственно, где перекрыты дороги, где закрыты. Соответственно, брать с собой все самое необходимо, что может пригодиться, к примеру, в случае аварийной остановки.

Анжелика Сычева