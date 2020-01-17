Центр волонтёрского движения АНК создан в СКО

Волонтеры спешат на помощь! Весной, во время паводка, активисты откачивают воду с подтопленных дворов. Зимой не отказывают в уборке снега, летом — очищают парки и берега водоёмов от мусора. В общем работы хватает круглый год, а список добрых дел можно перечислять долго.

Приходят ко всем, кто просит о помощи. А с этого момента для активистов открыли целое социальное направление в новом центре волонтёрского движения. Собрались ребята с большим сердцем, сильным характером и трудностей не боятся.

А возглавляет социальное направление 1-курсница СКГУ Юлия Сысоева. Фронт работы только предстоит наметить, говорит активистка, но главное — есть единомышленники, а значит всё по плечу.

Юлия Сысоева, студентка СКГУ им. М.Козыбева:

— Помощь пенсионерам, поздравление их с праздниками, помочь почистить снег. Всё началось с объявления в интернете. Я попробовала и заразилась этим и никак не могу оторваться.

Об этом, кстати, говорят почти все активисты. Главное — начать и не заметишь, как втянешься. К тому же волонтёрство помощью бабушкам не ограничивается. В этом центре, к примеру, найдут себя и любители спорта.

Они будут вовлекать в занятия физкультурой детей из социально-уязвимых слоёв населения. А если у вас талант преподавания — присоединяйтесь к образовательному волонтёрству. Всего 4 направления.

Мария Татаренко, заместитель руководителя КГУ «Қоғамдық келiсiм»:

— В СКО насчитывается очень много волонтёрских организаций и с каждым днём их всё больше. Но единого центра координирующего не было. Дом дружбы станет базой, где могут собираться волонтёры, решать задачи, реализовывать проекты.

Такие центры начали работать по всей стране, провели день открытых дверей. Но в нашей области на презентацию пришла только молодёжь. Люди постарше, как правило, на волонтёрство времени не находят.

А вот в развитых государствах оно очень популярно. Активисты всех возрастов, порой даже семьями, едут в страны третьего мира обучать детей грамоте или чтению, спасают редкие виды флоры и фауны от вымирания. А заодно путешествуют по миру. Развитию волонтёрства в нашей стране должен дать импульс 2020-ый год.

ГРАФИКА

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

«В Казахстане 2020 год объявлен мной Годом волонтера. Это будет временем добрых дел в масштабах страны. Я призываю всех людей, независимо от возраста, и особенно вас, участников президентского резерва, принять непосредственное участие в реализации мероприятий Года волонтера. Раньше их называли добровольцами или людьми с доброй волей. По оценкам ООН, до миллиарда людей по всему миру посвящают свое время волонтерской деятельности. Вклад волонтерства в мировой ВВП составляет почти 2,5%».

Возможно, по итогу года и в нашей стране «волонтёр» зазвучит по-новому. Начать главное с себя, говорят активисты. Ведь, по сути, волонтёрство — помощь ближнему, неважно какая, главное — от чистого сердца. Щепотка милосердия и, может, люди станут чуточку добрее, а значит и счастливее.

Айгерим Мукашева