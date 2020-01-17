Стартовал первый этап Единого национального тестирования

На часах 8 утра. Время заходить в аудиторию. Учащиеся проходят через арочный и ручной металлодетекторы. Под запретом калькуляторы, сотовые телефоны и, конечно, шпаргалки. В руках только ручки.

Диас Аймурзин начал готовиться к главному экзамену год назад, сдаёт биологию и географию. На зимнем тестировании просто хочет проверить свои знания. Если что-то не получится, подтянуть, чтобы летом на ЕНТ набрать максимальный бал и получить грант.

Диас Аймурзин, учащийся Архангельской средней школы, Кызылжарский район:

— Насчёт ЕНТ, я думаю, жутковато немного, волнуюсь. Но надеюсь, сдам хорошо. Хочу тут учиться, а с профессией ещё точно не определился, есть пару специальностей на заметке- психолог или юрист.

Алина Молдабаева мечтает стать врачом-диетологом. С вузом еще не определилась. На пробном тестировании, которое проходило в школе, набрала 50 баллов, надеется, что сегодня результаты будут лучше.

Алина Молдобаева, учащаяся Бугровской средней школы, Кызылжарский район:

— Я сдаю биологию и химию. Готовилась по пробным тестам и книгам. Я прям не знала, на кого поступить. В 9 классе я биологию сдавала, в 10 я хотела историю сдавать, а потом всё-таки решила выбрать биологию и химию.

Переживают за детей и ждут, когда закончится экзамен, родители. Они находятся в зале соседнего учебного корпуса. Оттуда ведется онлайн трансляция из всех 13-ти аудиторий.

Сауле Султанова приехала из района М. Жумабаева. Очень переживает за свою дочь, говорит, какой бы ни был результат, летом будут снова сдавать ЕНТ.

Сауле Султанова, жительница с.Каракога, район М.Жумабаева:

— Такое чувство, что мы сегодня сами сдаём. Эмоционально мы конечно вместе с ними, поддерживаем. У неё мечта уже держится года четыре-это медицинский. Хочет на врача гастроэнтеролога. Потому что ближе к дому, планируем поступать здесь. Для нас это оптимальный вариант.

Зимнее тестирование продлится три дня. В первый в нем участвуют около 480 выпускников, в их числе 24 выпускниика 2019 года, которые не сдали летнее ЕНТ. Чтобы проверить свои знания, ребята заплатили чуть более 2 тысяч тенге.

Ирина Голодова, ответственный секретарь приёмной комиссии СКГУ им. М.Козыбаева:

— Уровень проходного балла остаётся на уровне прошлого года. На технические и сельскохозяйственные — 50 баллов, 60 на педагогические и 65 на медицинские специальности. Всего заявили своё желание участвовать в данной процедуре в январе месяце 1409 учащихся.

В прошлом году, когда ЕНТ стали сдавать 4 раза в год, в это время было на 406 человек меньше. По словам преподавателей, всё больше старшеклассников хочет проверить свои знания заранее, чтобы знать на какие предметы делать упор или сразу же быть уверенным, что поступил в университет.

Сдать единое национальное тестирование одиннадцатиклассники могут ещё в марте и июне. Если не наберут нужный балл, попытка будет еще и в августе. В этом учебном году школы закончат около 3 тысяч североказахстанцев.

Айгерим Муканова