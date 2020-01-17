На заседании в областном акимате обсудили планы на 2020 год

В 2019 году североказахстанцы хорошо потрудились. Валовой выпуск продукции сельского хозяйства за 12 месяцев увеличился на 0,4% и составил почти 634 млрд тенге. Но не все районы приложили достаточно усилий. В аутсайдерах Жамбылский, Аккайынский и Тимирязевский.

Из всей продукции животноводства, произведенной в области, на организованные хозяйства приходится лишь пятая часть производства мяса, около трети молока и почти 80% — яиц. Из-за таких показателей СК отстает от соседних аграрных регионов.

Аскар Сакипкереев, заместитель акима СКО

— Самая низкая доля производства мяса в организованных хозяйствах наблюдается в Жамбылском, Айыртауском и районе Магжана Жумабаева, по производству молока в Мамлютском, Айыртауском и Есильском. Соответственно, в этих районах отрасль животноводства недостаточно развита, но есть перспективы, чтобы нарастить объем валовой продукции.

В 2020 году нужно увеличить объем производства продукции на 4%. Поэтому в приоритете увеличение поголовья скота. Необходимо открывать новые откормплощадки и молочно-товарные фермы.

А еще продолжить диверсификацию в растениеводстве. В этом году общие посевные площади в регионе будут примерно как прошлом — 4,2 миллиона гектаров. Под зерновые отведут 2,8 млн, под масличные 970 тысяч, кормовыми культурами засеют 352 тысячи, картофелем 32 тысчи и овощами 6 тысяч гектаров.

Жанар Мусакулова, заместитель руководителя управления сельского хозяйства:

— Планируется сортообновление довести до 8,7% или 33,7 тысяч тонн элитных семян. Минеральные удобрения внести в объеме 130 тысяч тонн на площади порядка 2,3 млн га. В текущем году планируется приобретение техники довести до 2 тысяч единиц.

Производство мяса должно вырасти на 2,4%, молока — на 2, яиц — на 1,5. По мнению главы региона, планы по производству продукции у ведомства занижены.

Кумар Аксакалов, аким СКО:

— То, что вы для себя запланировали и районы, я так понимаю, это ничего не надо делать, там поголовье будет расти только за счет отела, то есть сами себе выбрали очень легкий способ достижения цели. А чтобы что-то сделать, это очень мало, поэтому вот это не принимается.

Как будут выкручиваться чиновники? Ведь времени у них не так много. То, что на календаре середина первого месяца года, не должно расслаблять ответственных лиц. А пока о своих успехах рапортует управление финансов.

В бюджет региона в прошлом году поступило около 48 млрд тенге — это собственные доходы. План перевыполнили почти на 5 млрд тенге. Справились и районы, и город Петропавловск. Но вот освоить выделенные средства смогли не все.

Наталья Дышкант, руководитель управления финансов СКО:

— При плане 91 млрд 868 млн тенге произведены расходы на 91 млрд 149 млн тенге, неосвоение составило 719 млн. За вычетом суммы экономии, которая составила 620 млн тенге, неосвоение составило 98,5 млн. Общая сумма неосвоения с учетом экономии составила 489,2 млн тенге — это средства из Нацфонда, 119,8 млн тенге это приобретение домов.

А вот благодаря полицейским в СК сокращается количество преступлений. За 12 месяцев их зарегистрировали чуть больше 6 тысяч, это на 507 меньше, чем в прошлом году.

Марат Тулебаев, начальник ДП СКО:

— На протяжении последних лет сохраняем динамику снижения преступлений среди несовершеннолетних и противоправных деяний в отношении них. Это результаты профилактической работы вех заинтересованных госорганов, однако имеется нехватка инспекторов по делам несовершеннолетних, всего потребность составляет 91 единица, в том числе 7 школьных инспекторов.

В этом году большие цели стоят перед промышленным сектором. Продолжится модернизация заводов ПЗТМ и им. Кирова. Увеличится производительность труда и объемы выпускаемой продукции в 1,5 раза.

Кроме того, выйти на полную мощность должен выйти ЗИКСТО. Ведутся переговоры по подписанию договора на выпуск 2 тысяч платформ.

Арман Уразгулов, руководитель управления индустриально-инновационного развития СКО:

— Рост промышленности планируется достичь за счет ввода новых проектов в 2020 году и выхода на полную мощность действующих предприятий, завершится модернизация «Био оперейшнс» по глубокой переработке пшеницы и начнется выпуск новый продукции — биоэтанола.

По мнению Кумара Аксакалова, в этом направлении плохо работают районы, некоторые не хотят ни производить, ни перерабатывать. Даже несмотря на то, что государство оказывает поддержку. В 2020-ом планируется увеличить количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 5% за счет привлекательных условий госпрограмм.

Куралай Жарова, руководитель управления предпринимательства и туризма СКО:

— В два раза увеличено финансирование по обновленной программе «ДКБ-2025», выделено 2,3 млрд тенге. По программе «Енбек» выделено 2,8 млрд тенге на микрокредитование малого бизнеса и в текущем году продолжит работу программа «Экономика простых вещей».

По словам Кумара Аксакалова, с такой поддержкой достичь намеченного вполне реально. Кроме того, глава региона отметил, что предприятий, которые работают и не показывают результатов, с каждым годом должно становиться меньше.

Кумар Аксакалов, аким СКО:

— Это задача для акимов районов со всей своей командой, сколько можно просто так давать субсидии, которые с каждым годом растут, а в ответ тишина, никаких результатов, так не может продолжаться, поэтому даешь результат — получаешь субсидии.

Немало работы в 2020 будет у строителей, планируют сдать в эксплуатацию 270 тысяч квадратных метров жилья на 95 млрд тенге. Для этого есть и средства, и возможности.

А на ремонт и реконструкцию 700 км дорог выделено почти 38 млрд тенге. Нужно обеспечить питьевой водой большую часть сёл. В 2019-ом ее провели в 48 сел, где проживают 29 тысяч человек.

Адильбек Аубакиров руководитель управления энергетики и ЖКХ СКО:

— В 2020 году на водоснабжение будет выделено 7,9 млрд тенге, что в два раза выше показателя 2019 года. Планируется подать воду и улучшить водоснабжении в 59 населенных пунктах с численностью населения 51 тыс. человек, появится возможность подключить к водоснабжению 3,6 тыс. домов. В целом, ожидается, что доступ сёл к централизованному водоснабжению на конец 2020 года составит 62,8%, сельского населения — 82,1%.

Но за этими цифрами не всегда стоит качественная работа. И глава региона об этом знает.

Кумар Аксакалов, аким СКО:

— Очень важная работа, которая проводится по воде, по подключению к теплу, специально мы выделили средства и в прошлом году, эту работу вели, теперь надо проконтролировать, чтобы работа была проведена качественно, поскольку в области были такие случаи. Каждый помнит, когда бодро отчитались, что воду довел до населенного пункта, а по факту воды не было.

Нужно решать вопрос и с отоплением в селах. Благодаря биокотлам, в прошлом году сэкономили 21 тысячу тонн угля, в бюджетных деньгах это 190 млн тенге. В этом году установят еще 13. К ним в основном подключают сельские школы.

Кстати, на образование в нашем регионе не скупятся. На него выделят 66 млрд тенге — треть областного бюджета, на здравоохранение — 48 млрд. Суммы внушительные, позволят и ремонт сделать, и улучшить материально-техническую базу учреждений.

К примеру, сейчас в областной больнице идет установка новейшего МРТ-аппарата. Он обошелся бюджету в 549 млн тенге. Теперь главное, по словам Кумара Аксакалова, чтобы население получало квалифицированную помощь своевременно, без очередей, в течение недели. Для этого МРТ-обследование нужно проводить в две смены. Кстати, в рамках обязательного медицинского страхования оно станет бесплатным.

Алена Хан