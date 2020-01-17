Акция «Приёмная на дороге» продлится 2 дня

Стражи порядка отвечают на все интересующие вопросы североказахстацев. Больше всего обращений касается авто, пригнанных из Армении, Кыргызстана и России. Уже за первый день акции к полицейским обратились более 120 человек. В нашем регионе она проводится уже в 10-ый раз.

Алтынбек Жумалиев, и.о. начальника процессингового центра ДП СКО

— Идёт разъяснительная работа со стороны МВД, чтобы граждане, которые покупали авто из Кыргызстана, Армении и России, ставили его на наш учёт. Оплатили все госпошлины и регистрационные сборы. Но в каждом случае подходим индивидуально, потому что у каждого автолюбителя своя история и свои проблемы.

Абай Альжанов