Акция «Приёмная на дороге» продлится 2 дня

Правоохранительные органы

20:34 17 Января 2020

Стражи порядка отвечают на все интересующие вопросы североказахстацев. Больше всего обращений касается авто, пригнанных из Армении, Кыргызстана и России. Уже за первый день акции к полицейским обратились более 120 человек. В нашем регионе она проводится уже в 10-ый раз.

Алтынбек Жумалиев, и.о. начальника процессингового центра ДП СКО

— Идёт разъяснительная работа со стороны МВД, чтобы граждане, которые покупали авто из Кыргызстана, Армении и России, ставили его на наш учёт. Оплатили все госпошлины и регистрационные сборы. Но в каждом случае подходим индивидуально, потому что у каждого автолюбителя своя история и свои проблемы.

Абай Альжанов

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