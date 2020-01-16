Воспользовался господдержкой — открыл своё дело

Житель села Бесколь Кенес Кукиев 30 лет проработал конюхом. Поэтому, когда 10 лет назад решил открыть собственное дело, над идеей долго не думал. Хотел разводить лошадей и производить кумыс, — рассказывает предприниматель.

Он обратился в региональный филиал «Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства». По программе «Занятость 2020» получил кредит и купил 4 лошади. Со временем поголовье увеличивалось. В прошлом году по программе «Egilik» фермер приобрел еще 9 голов.

Сейчас в хозяйстве почти 30 лошадей. С ними одному не управиться. Кенесу помогает супруга. Её рабочий день начинается с первыми петухами. Уже в 5 утра она идет доить лошадей.

Кумыс — вкусный, а главное — полезный напиток. Женщина его готовит по всем традициям. Свежее кобылье молоко надо взбивать в течение суток, тогда оно не потеряет свои свойства, рассказывает Камар.

Камар Тасболатова, жительница Кызылжарского района:

— Качество кумыса зависит от перемешивания. Если чаще взбивать, он получается гораздо вкуснее. Заказчиков у нас много.

Целебный напиток пользуется большим спросом. Омск, Алматы, Астана, Кокшетау, заказы поступают из разных городов. Немало среди покупателей и североказахстанцев.

Кенес Кукиев, директор ИП «Кукиев», Кызылжарский район:

— Одна кобыла дает до 8-12 литров. У нас свои клиенты, 120-140 литров в день. Нам своим клиентам уходит 70- 80. Остальные вот 50-60 оптом отдаем.

Лошади пасутся возле Бесколя. Сама ферма находится на личном подворье Кенеса. В планах у предпринимателя — расширить бизнес.

Кенес Кукиев, директор ИП «Кукиев», Кызылжарский район

— В дальнейшем планируем магазин открыть свой для кумыса и дальше — для мяса. Например, мясо 2400 килограмм стоит. Мы сделаем 2 тысячи.

Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства — главный оператор по сельскому кредитованию в стране. По программ «Egilik» можно получить льготный заём до 4 млн тенге на срок до 6,5 лет под 6% годовых.

Данияр Калимов, кредитный менеджер СКОФ АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства»

— На животноводство профинансировано 420 проектов на сумму 1,2 млрд тенге. На растениеводство профинансировано 75 проектов — 388 млн тенге. На расширение собственного дела 400 проектов, на открытие собственного дела — 580.

В 2019 году в регионе фонд профинансировал порядка тысячи проектов на общую сумму 5 млрд 300 млн тенге. В Кызылжарском районе за поддержкой обратились 110 сельчан. Кредиты выдали на 430 млн тенге.

Анастасия Остертак