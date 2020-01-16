Цены на продукты — тема злободневная. Ее обсуждают и бабушки на лавочке, и блогеры в соцсетях, поднимают ее и на высшем государственном уровне. На этой неделе Президент страны встретился с министром торговли и интеграции Бахытом Султановым и поставил вопрос сдерживания цен.

«Дав в целом положительную оценку деятельности министерства, Касым-Жомарт Токаев поставил перед Бахытом Султановым конкретные задачи по насыщению внутреннего рынка отечественными товарами, стабилизации цен на социально значимые продукты питания, исключению необоснованного роста цен, посреднических схем и упрощению доступа казахстанских товаропроизводителей к потребителям».

Источник: akorda.kz

Больше половины своих доходов казахстанцы тратят на еду. К такому выводу пришли аналитики сайта www.picodi.com <http://www.picodi.com>. В продовольственную корзину они «положили» 8 продуктов. Этот набор утолит минимальную потребность взрослого человека в питательных веществах.

Казахстанцам он обойдётся в 22 тысячи тенге. Это почти 60% от минимальной зарплаты. А вот в прошлом году мы потратили бы около 55%. Значит, подытожили аналитики, в Казахстане рост цен опередил рост зарплат.

Айгерим Мукашева, корреспондент:

— Пакет гречки, макарон, немного говядины и овощей. Купил, казалось, только самое необходимое, а на кассе оставил тысяч пять. Сценарий знаком многим. Стоимость продуктов растет несоизмеримо доходам. А зарплаты в нашей области — одни из самых низких в стране. Потому и недовольство североказахстанцев на постоянно растущие цены понять можно.

Североказахстанцы:

— Цены выросли на молочную и мучную продукцию. Подорожало где на 100 тенге, 50, 10. Это очень бьёт по карману.

— Намного подорожало. Я в прошлом месяце корейку купила за 1200, а в этом месяце уже 1600. А это всего лишь мясо и сало прослойка. Это куда годно?

— Цены как росли, так и растут. Снижение мало где.

— Яйца 300, 380. Это же не каждому по бюджету. А есть ведь ещё и малообеспеченные.

Тяжелее, говорят петропавловцы, семьям с детьми. Им и фрукты свежие нужны ежедневно, да и сладостями чадо побаловать хочется. Но с каждым годом это удовольствие становится всё дороже.

А яичница так вообще будто собирается перейти в разряд изысканных блюд. Ценник за десяток начинается от 300 тенге. А вот эти видимо, как в пушкинской сказке, не простые, скорлупки золотые — 483 тенге. При том, что в Петропавловск яйца поставляют 4 местные птицефабрики.

Повышение цен объясняют дороговизной зерна — это основной рацион несушек. Даже цена на яйцо первой категории, она относится к социально-значимым продуктам, выросла.

Мурат Нурканов, руководитель отдела управления предпринимательства и туризма СКО:

— Средняя цена повысилась с 230 до 240 тенге. Для стабилизации цен на яйцо заключён меморандум. Птицефабрики выпускают фиксированный объём по сниженной цене в торговые сети, реализуют по 210 тенге в розницу.

Но демократичные яйца на прилавках не задерживаются. И, как правило, тем, кто идёт за продуктами вечером после работы, они не достаются. Зато сейчас самое время закупить муку первого сорта и картофель. Они немного подешевели. Цены на остальные социально-значимые продукты не выросли, благодаря подушке безопасности в виде стабилизационного фонда.

Айгерим Мукашева