Пьяного водителя задержали полицейские в Петропавловске

На пересечении улиц Жумабаева-Интернациональная патрульные полицейские остановили автомобиль. За рулем находился 33-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения. Теперь мужчине будет точно не до выпивки.

Две недели за решеткой — будет время и оценить ситуацию, и сделать выводы. Хотя за руль он теперь сядет нескоро.

Шамшиден Акишев, заместитель начальника отдела МПС УП г.Петропавловска

— Это, в городе, у нас первый случай, по новому законопроекту.

Задержанный:

— Ехал на машине в нетрезвом виде. Теперь, получается, 15 суток и 7 лет лишения, по новому законодательству. Надо не ездить пьяным за рулем.

При повторном нарушении закона нетрезвые водители могут угодить за решетку уже на 20 суток и лишиться прав на 8 лет. Если такие участники движения совершат ДТП, в котором пострадают или погибнут люди, то наказание будет более суровым, чем раньше. До 10 лет тюрьмы с пожизненным запретом управления автомобилем.

Айгерим Муканова