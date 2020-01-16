Миграционная служба: новые правила для иностранцев

Новые правила коснутся граждан 57 стран. Теперь в течение трех дней после того, как иностранец пересек границу Казахстана, принимающая сторона должна проинформировать о прибытии гостя миграционную службу. Сделать это можно через портал электронного правительства с помощью электронно-цифровой подписи или в письменном виде в полиции.

Ермек Нусурбаев, заместитель начальника управления миграционной службы ДП СКО:

— Если, например, раньше было так, что некоторые иностранные граждане могли прибывать в Казахстане не более 5 суток без регистрации, другие 30 либо 90, то сейчас 30 суток для всех. С визами и без виз, либо на срок действия визы.

Ответственность за неуведомление миграционной службы о прибытии иностранца на территорию страны так же будет нести принимающая сторона. Как и гость, который пробыл в стране больше 30 дней, сначала они получат предупреждение, а вот потом — административный штраф от 10 до 20 МРП. Кроме того, отменили миграционные карты. Но не все видят в этом положительные моменты.

Североказахстанцы:

— Мне нужно ухаживать за пожилым отцом и мне вот этих вот 90 дней, полгода никак не хватает. Не знаем, как это все будет выглядеть дальше

— В принципе ничего не поменялось, только для людей усложнилось, сейчас всем нужно с 11 января прийти и написать уведомление, либо пол года здесь находиться, потом полгода за границей, но как это будет выглядеть — я вообще не знаю.

— Мне кажется, месяц это мало.

Чаще других в СК приезжают россияне. Из почти 23 тысяч иностранцев, прибывших в наш регион в прошлом году, 14 тысяч — из соседней страны. Они, кстати, без регистрации могут находится здесь до 90 дней.

А вот те иностранные гости, которые желают по каким-либо причинам находиться в Казахстане больше разрешенного срока, должны будут получить разрешение на временное проживание. Его делают по ходатайству медицинского или учебного заведения, а также члена семьи. Дают РВП сроком до года.

Алена Хан