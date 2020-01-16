Чиновник из СКО обвиняется в хищении полумиллиарда бюджетных средств

Коррупционные риски в сфере госзакупок. В нашем регионе каждое 10 правонарушение приходится именно на нее.

Антикоррупционная служба раскрыла схему хищения в областном управлении финансов. Чиновники, которые должны были контролировать денежные потоки регионального бюджета, направляли их в своё русло.

Ернар Баянгазин, руководитель департамента Агентства по противодействию коррупции по СКО:

— Зарегистрированы в прошлом году преступления уголовного характера. 11 правонарушений были связаны именно с сфере гос. закупок. Ущерб в сфере гос.закупок по результатам прошлого года составил свыше полумиллиарда тенге.

При этом среди регионов страны наша область считается менее коррумпированной. Наиболее подвержены рискам сферы пассажирского транспорта и автодорог, строительство, здравоохранение и образование.

В 2019 государственный аудит провел порядка 3 тысяч проверок. В результате чего выявили 530 нарушении. К дисциплинарной ответственности привлекли больше 90 человек.

Ернар Баянгазин, руководитель департамента Агентства по противодействию коррупции по СКО:

— Имеется много коррупционных рисков. Большие, значимые деньги выделяются в сфере образования. А поскольку сейчас госзакупки многими госструктурами осуществляются самостоятельно, угрозы коррупционных рисков растут в геометрической прогрессии.

Мониторинг госзакупок на всех этапах проводят через электронный камеральный контроль: от публикации до подведения итогов.

Злиха Утаргазиева, руководитель департамента внутреннего государственного аудита СКО:

— Путем этого мониторинга установлено,что по нашему региону на сегодня порядка крупных 4-5 закупок, полностью проведены не по нормам закона. Один из таких случаев: ТОО «Даяна» Акжарского района. На 17 млн проведены закупки вообще без использования норм закупок, хотя доля участия государства там 100%. Аналогичные случаи — международный аэропорт г.Петропавловска, ТОО «Мамлютка».

В этом году расходы на госзакупки увеличат почти на треть. Они составят 145 млрд тенге. При этом процедуры, проводимые из одного источника, сократятся в 2 раза. По поручению акима области Кумара Аксакалова, это нужно, чтобы прекратить многочисленные нарушения и необоснованное проведение госзакупок.

Анжелика Сычева