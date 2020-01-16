37 человек получили травмы на производстве в прошлом году

Переломы, ожоги, ушибы. В отличие от офисных работников те, кто трудится на производстве, могут запросто получить травму. Работа за станком или, к примеру, с раскалённым металлом очень опасна. Потому важно следовать правилам. Только вот не все их соблюдают и потом дорого платят — своим здоровьем. ​ ​ ​ ​

Айгерим Мукашева, корреспондент:

— Один из таких случаев произошёл 7 октября прошлого года в Тайыншинском районе. Трое рабочих ТОО «Тамыз Инвест» переливали в пластиковую канистру бензин из 200-литровой бочки. Она находилась на территории тока в складе временного хранения. Бензин загорелся, все трое работников получили ожоги. К счастью, никто не погиб. ​

​Получить травму на производстве запросто могут и водители. А ведь они ответственны не только за себя, но и за пассажиров. В районе имени Габита Мусрепова мужчина, управлявший трактором ТОО «ES GLOBAL AGRO», перевернулся, когда совершал манёвр на грунтовой дороге. Травмы получил сам, да еще покалечил пассажира.

А вот водитель городского автобуса погиб, даже не выезжая на дорогу. 7-го июня 59-летний мужчина залез под своего железного коня — пытался отремонтировать. В это время коллега сел за руль и переехал его. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Всего в прошлом году в нашей области было 34 несчастных случая на производстве. ​

Айгерим Канапинова, главный специалист управления государственной инспекции труда СКО:

— При которых пострадали 37 человек. Один случай был с летальным исходом. 19 — тяжёлой степени тяжести, 7 — средней, 5 — лёгкой, 2 — групповых случая.

​В некоторых случаях ответственность лежит на самих пострадавших, а где-то на работодателях, которые не обеспечивают технику безопасности. По чьей вине произошла трагедия на Петропавловской ТЭЦ-2 — ещё предстоит выяснить.

Напомню, вечером 7 января машинист котла Иван Семендеев получил термический ожог 80% тела. 42-летнего мужчину ввели в состояние медикаментозного сна. Через 4 дня пострадавшего перевезли в Омский ожоговый центр, там он и скончался. Инспекция труда сейчас восстанавливает картину того дня, опрашивает свидетелей.

Обращаются к специалистам и работники, чьи права ущемляют и вовремя не выплачивают зарплату. Есть предприятия, где люди трудятся честно, но получить свои кровные не могут. К сожалению, этого не объяснишь в продуктовом или когда оплачиваешь счета за коммуналку.

Ещё тяжелее тем, кто снимает квартиры или выплачивает кредиты. Для таких работодателей есть административное наказание.

Айгерим Канапинова, главный специалист управления государственной инспекции труда СКО:

— Проверено 48 предприятий, в которых была выявлена задолженность по зарплате на сумму 894 млн. Все 48 организаций были привлечены к административной ответственности на сумму 8 млн тенге. Нестабильная ситуация сложилась в 2019 году на предприятии ТОО «СУ 808», где выявлена задолженность на 6 млн.

​Обращение было и от работника ПЗТМ. Там задерживали зарплату. Но вопрос решили мирным путём. А самая большая задолженность у руководства ТОО «Казградстрой-НС». Она тянется с сентября 2018 года. Стройкомпания должна своим 112 работникам больше 53 млн тенге.

Айгерим Мукашева