В ремонт дорог в Айыртауском районе вложили почти 750 млн тенге

Так выглядело приемное отделение Айыртауской районной больницы в начале прошлого года. Пол на первом этаже старый, потолок залит водой, стены в некоторых местах потрескались. Двери, окна и батареи тоже нуждались в замене. Теперь его не узнать. В рамках проекта «Ауыл-ел бесігі» здесь сделали капитальный ремонт.

Ернар Турсынбет, главный врач Айыртауской районной больницы:

— На ремонт было выделено 50 миллионов 616 тысяч тенге. Подрядчики выполнили все соответствующие работы вовремя. Мы перевозим необходимые вещи, после этого будем готовы продолжать свою работу в привычном режиме.

На первом этаже Айыртауской районной больницы ввели систему 3Н. Что она из себя представляет? В соответствии с современными стандартами здравоохранения приемные отделения медицинских учреждений должны быть максимально удобными для больных, особенно для экстренных. Широкие двери и коридоры, пандусы. В ситуации, когда на кону жизнь человека и на счету каждая секунда, всё должно быть максимально удобно.

Ернар Турсынбет, главный врач Айыртауском районной больницы:

— По новой системе мы распределяем поступивших больных по времени, по состоянию, чтобы равномерно распределить силы врачей. Дверные проемы специально были расширены, иногда, когда поступал экстренный пациент, нам просто было мало места, чтобы быстро доставить его в операционную.

В 2019-м в Айыртауском районе с помощью проекта «Ауыл-ел бесігі» преобразилась не только больница, но и три учреждения образования. Одно из них — Саумалкольская казахская средняя школа, здесь обучаются порядка 400 ребят.

Мендыгуль Олжабаева, директор Саумалкольской казахской СШ, Айыртауский район:

— Школа не ремонтировалась с 1982, с каждым годом это ощущалось все сильнее. Здесь заменили окна и двери. Выровняли стены, на двух этажах теперь новый линолеум.

Ремонт, который начали прошлым летом, проходил в несколько этапов и завершился только к концу года, когда были выделены дополнительные средства. Благодаря этому преобразились школьный актовый зал, столовая и учительская.

В Саумалкольской средней школе № 1 в ремонт вложили 54 млн тенге, покрасили фасад, заменили более 140 деревянных окон. В учебных классах стало светлее и теплее.

Мырзабай Туралинов, директор Саумалкольской СШ № 1, Айыртауский район:

— Большое спасибо подрядчикам, качественно сработали. Такой большой ремонт в школе не проводился с момента ее сдачи в эксплуатацию 1985 года. Хорошие отклики со стороны родителей, все благодарны. Учащимся намного комфортнее стало учиться.

Кроме того, в 2019-м здесь отремонтировали школьный музей. В прошлом году из республиканского бюджета на реконструкцию трех учебных заведений райцентра было направлено более 140,5 миллионов тенге.

Бакыт Сейтахметова, руководитель отдела образования Айыртауского района:

— На 20-й год на сегодня готовы 9 ПСД на капитальные ремонты школ. Мы планируем уже задействовать ремонт школ в сельских округах и текущий ремонт 21 школы. Уже из областного бюджета выделены средства.

В этом году финансирование будет еще больше. Планируют выделить около 193 миллионов тенге на капитальный ремонт Сырымбетской, Лобановской и Айыртауской средних школ.

Всего в прошлом году в Саумалколе в рамках госпрограммы «Ауыл — ел бесігі» было реализовано 18 проектов. Часть из них были начали еще в 2017-м. Например, ремонт дорог.

Ермек Касымгалиев, аким Володарского сельского округа, Айыртауский район:

— В Саумалколе было выделено 743 млн, мы их освоили с протяженностью 20 км. Средний ремонт 8 дорог и текущий 8. Всего в Саумалколе сделано 16 дорог, вместе с тротуарами.

В 2020-м в Айыртауском районе сдадут в эксплуатацию Саумалкольскую среднюю школу искусств, а также физкультурно-оздоровительный комплекс.

Дарья Пышмынцева