В Казахстане с 2020 года действуют новые правила ПДД

О новых поправках в закон президент страны говорил еще в конце октября. С января 2020-го они вступили в силу. Ужесточенные правила коснутся автолюбителей, которые в нетрезвом состоянии садятся за руль. В СКО в 2019 году с участием пьяных лихачей совершено 22 ДТП: 1 человек погиб, 33 получили травмы.

Абай Альжанов, корреспондент:

— В прошлом году в СК стражи порядка задержали больше тысячи трехсот водителей, которые ездили пьяными за рулем. 969 из них лишили прав. Уже с начала нового года полицейские выявили 24 случая с участием нетрезвых автолюбителей. Один из них — со смертельным исходом. Авария произошла в селе Дубровном Мамлютского района. Мужчина насмерть сбил односельчанина.

До 7 лет лишения свободы. По уголовному кодексу именно столько может провести за решеткой водитель, который в пьяном угаре сел за руль и насмерть сбил человека. Если жертв больше, то и все 10.

За вред здоровью средней тяжести предусмотрен штраф до 2 миллионов 650 тысяч тенге, или заключение под стражу до 1 года. Также могут отправить на исправительные работы. Кстати, права на примирение сторон больше не будет. Ужесточение закона — мера вынужденная, и североказахстанцы с ней согласны.

Североказахстанцы:

— Если пьяный водитель сбил человека, нужно наказывать в двукратном размере. Пьяный человек не должен садиться за руль

— Все зло от алкоголя. Чью-то жизнь испортить и кого-то оставить без кормилицы. Я считаю, правильный закон. Нечего пить за рулем.

— Наказывать надо, а как не наказывать? Недавно мою внучку чуть не сбили на зеленом сигнале светофора. Я считаю, что это правильно.

По административному кодексу от 3 до 7 лет будут лишать водительских прав тех, кто впервые попался «подшофе» за рулем. Вдобавок еще могут арестовать на 15 суток. Но есть и те, кого ничего не останавливает и не пугает. Забирают водительское удостоверение за пьяную езду, а они снова за бутылку, а потом за руль.

Раньше таких лишали прав на 3 года. Теперь за пьяную езду, будучи уже лишенные прав, могут получить штраф до 13 миллионов тенге, или срок до 5 лет, либо их привлекут к исправительным работам.

Азамат Жамуков, старший инспектор по особым поручениям УМПС ДП СКО:

— За совершение ДТП в состоянии опьянения, не имеющий признаков уголовно наказуемых деяний, или нанесение материального ущерба увеличен срок лишения водительских прав с 5 до 7 лет и введение административного ареста до 20 суток. Это часть 3 статьи 608.

Полицейские говорят, аварий по вине водителей-пьяниц в стране меньше не становится. Возможно, с ужесточением правил печальная статистика станет существенно лучше.

Абай Альжанов