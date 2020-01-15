Семья из Явленки Есильского района занялась бизнесом

Токарный цех четы Кабеновых — пока единственный в Явленке. Его открыли около двух месяцев назад. Давняя мечта супружеской пары стала семейным делом. Реализовать ее раньше не получалось: то не могли найти помещение под цех, то не хватало стартового капитала, чтобы взять кредит на покупку оборудования. И Кабеновы решили воспользоваться государственной поддержкой.

Адилет Кабенов, индивидуальный предприниматель, Есильский район:

— Решили с супругой открыть бизнес, она обучилась по программе «Бизнес Бастау» летом. И вот государство помогло: мы разработали и представили план, выиграли грант. Большую часть своих денег вложили.Часть государство — 505 тысяч.

На открытие цеха предприниматель потратил 4 млн тенге. На них сделали ремонт в помещении, провели коммуникации, закупили оборудование. В цеху работает пока один человек.

Дмитрий Язовский токарным делом занимается 30 лет. Говорит, справляется. Поток клиентов и количество заказов зависит от сезона. Горячая пора начнется весной и осенью, в период посевной и уборки.

Дмитрий Язовский, токарь, Есильский район:

— Выполняем разные заказы, как говорится, от мала до велика. По названиям деталей они бывают разные, ну какая в сельской местности техника: камазы, трактора. Может быть, какие-то волыны, ступы, генераторы, может быть там какие-то стартера.

В 2019 году в Есильском районе обучение по программе «Бизнес Бастау » прошли 154 человека. Порядка 90 начинающих предпринимателей получили гранты на общую сумму более 30 млн тенге.

Темир Алимжанов, специалист центра занятости Есильского района:

— В основном берут на развитие животноводства, птицеводства и сферы услуг. На покупку коров, птиц, баранов, КРС, МРС. Услуги на магазин — приобретение оборудования, витрины, холодильники, товары.

В этом году обучение по программе «Бизнес Бастау» планируют пройти еще 70 есильцев.

Анжелика Сычева