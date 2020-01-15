Сегодня по всей стране стартовали отчетные встречи акимов всех уровней

В Новомихайловском сельском округе проживают около 2300 человек. В него входят пять населенных пунктов, четыре из которых подключены к магистральному водопроводу. Проблема оставалась только в Бексеите.

Село крепкое, растет и развивается, сейчас здесь около ста дворов. Поэтому возникла необходимость провести санацию старых сетей и сделать новые колодцы.

Совет Кургунбаев, аким Новомихайловского сельского округа, Мамлютский район:

— Я ПСД подготовил примерно на 14 млн, если район или область нас поддержат, мы заявимся в начале года, будем писать в маслихат ходатайство, чтобы нам эти деньги выделили. Если выделят, тогда мы в этом году дополнительные колодцы и дополнительный метраж на новые улицы сделаем, тогда у нас полностью Бексеит подключится к разводящим сетям. В Бексеите тогда в каждом доме будет вода.

В сельском округе работают пять ТОО, одно КТ и 17 крестьянских хозяйств. В прошлом году запустили новую молочно-товарную ферму в селе Минкесер. Многие сельчане здесь нашли работу. В их числе и переселенцы с юга страны.

Для них, кстати, коммандитное товарищество «Мамбетов и К» построило два больших дома. А еще сельхозтоваропроизводитель помогает в содержании внутрипоселковых дорог. В 2019 в Минкесере их привели в порядок. Чистая питьевая вода, ремонт трасс, занятость круглый год — качеством жизни люди здесь довольны.

Сабыр Усманов, житель села Минкесер, Мамлютский район:

— Дороги чистятся, недавно буран был хороший, почистили вчера вот, еще расширять будут. Была проблема с собаками бродячими, сейчас решается проблема, приезжает бригада специальная, отстреливают, решается вопрос.

В селе Новомихайловке в прошлом году сделали уличное освещение. На это затратили около 2,5 млн тенге. Не было здесь и аптеки. Эту проблему жители поднимали на отчетных встречах несколько лет подряд.

Совет Кургунбаев, аким Новомихайловского сельского округа, Мамлютский район:

— Переговоры вели с Галией Равильевной, у нее в Мамлютке аптека есть, она открыла у нас филиал в с. Новомихайловке. Сейчас эту проблему решили, теперь не только Новомихайловский, но и Кызыласкерский, Андреевский и близлежащие округа к нам приезжают в аптеку.

В этом году в Новомихайловке отремонтируют фельдшерско-акушерский пункт и школу. Будет у детей и еще один повод для радости, как и для взрослых — наконец, здесь появится высокоскоростной интернет. До этого он был только в Минкесере. От Петерфельда до Новомихайловки начнут прокладывать оптоволоконный кабель протяженностью 90 км.

Алена Хан