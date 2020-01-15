С начала нового года в детскую травматологию обратились 350 человек

Айгерим Муканова, корреспондент:

— Катались на горке, были на катке, бегали во дворе и оказались на больничной койке. Многие пациенты детской областной больницы продлили себе зимние каникулы. Но радости от этого у них мало.

Продолжился отдых от уроков и домашних заданий и у семиклассника Ивана Лащевского. На больничной койке мальчик оказался в воскресенье после неудачного отдыха в экстримпарке. Катался на горке и слетел с ватрушки.

Удержаться на ней не помогла спортивная сноровка. Иван занимается биатлоном. Говорит, всегда осторожен, лишний раз не рискует, а тут, наверно, просто не повезло — перелом ключицы со смещением.

Иван Лащевский, житель г.Петропавловска:

— Я скатился с горки неудачно, вылетел с тюбинга и прям на плечо упал. До дома дошёл, а потом уже с мамой приехал сюда. Сейчас всё хорошо, операция прошла успешно. В пятницу меня уже выписывают. Сколько мне ещё ходить с гипсом и со спицами я не знаю.

Двухгодовалый Канат Исин попал в больницу за неделю до Нового года. Любопытный малыш решил поближе разглядеть елочную гирлянду и взял ее в руки. Яркая китайская игрушка вспыхнула в руках. Рядом была бабушка, она не успела понять, как всё произошло. Мама в это время была на работе. Теперь она ухаживает за Канатом и надеется, что он быстро поправится.

Галина Исина, жительница с.Тюменки, Аккайынский район:

— Ребёнок хотел переключить гирлянду и получилось замыкание гирлянды в ручках. Вчера нам была сделана операция. Сделали пересадку кожи, закрыли дефект, операция прошла удачно.

Травматологическое отделение детской областной больницы рассчитано на 35 человек, сейчас половина коек пустует.

Борис Гончаров , заведующий травматологическим отделением детской областной больницы:

— За этот год в травмпункт обратилось 350 ребятишек. Травмы бытовые, уличные, школьные. Мы часто сталкиваемся с ситуациями, которых можно было бы избежать. Здесь, в травматологическом отделении, мы работаем с серьёзными травмами — это повреждение костей, которые происходят со смещением отломков, повреждение внутренних органов и т.д.

В среднем маленькие пациенты проводят на больничной койке 10 дней. В тяжёлых случаях реабилитация может затянуться. В течение года в отделение травматологии поступает больше тысячи человек.

Айгерим Муканова