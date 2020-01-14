В Петропавловске по госпрограмме отремонтировали две многоэтажки

Новые трубы по подаче тепла председатель КСК Лидия Свешникова демонстрирует с гордостью. Теперь жильцы и не мерзнут, и экономят. Несколько лет назад эти коммуникации заменили в подвале за свой счет. А год назад по госпрограмме поменяли проводку в подъездах и подвалах, обновили трубы.

Лидия Свешникова, председатель КСК «Мира 177»:

— Нам сделали новую шатровую мягкую кровлю. Теперь у нас не бежит и сухо. У нас были простые деревянные окна, а стали пластиковые. Полностью перестроили три входа в подъезд, подвалы. Отремонтировали щитовую. Установили датчики движения. У нас смета была на 47 млн 761 тысяч.

Теперь здесь все чисто и главное — безопасно. Николай Петренко живет в этом доме с момента постройки, уже больше 30 лет. По словам пенсионера, в многоэтажке раньше никогда не делали капитальный ремонт. Только косметический

Николай Петренко, житель г.Петропавловска:

— Все время последние три года мы мучились. У нас постоянно протекала крыша. Нам по жилищной программе сделали её ремонт. Теперь мы не мучимся.

Капитальный ремонт оценили не только жильцы, но и мажилисмены. Петр Шарапаев отметил, что работа проделана большая и сложная, многим она должна послужить примером. А еще подчеркнул важность жилищных программ.

Пётр Шарапаев, депутат Мажилиса Парламента РК:

— В этом году с таким напряжение шел законопроект о жилищных отношениях, он буквально через несколько дней вступит в свою законную силу. Все это направлено на то, чтобы были процедуры, проходили по управлению вот таким вот совместным имуществом. Ответственность должна быть разделена между государством и жильцами домов. Четкое разделение в кондоминиум входит: подъезд, подвал, придомовая площадка. Государство отвечает за фасад, за кровлю. Отдельные условия взаимодействия по лифтовому хозяйству. У нас открывается предприятие по производству лифтов.

В ближайшее время в доме 179, он находится по соседству, планируют тоже сделать капитальный ремонт.

Анжелика Сычева