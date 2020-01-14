В Петропавловске из-за аварии без воды остались жильцы трех многоэтажек

Общество

21:07 14 Января 2020

Айгерим Муканова, корреспондент:

— Из-за повреждения трубы 13 января временно без воды остались жители трёх домов. К водоснабжению многоэтажки подключили во вторник утром.

Холодная вода хлынула большим потоком. Она замерзала на глазах. Прохожие старались обходить это место стороной, объезжали и водители. Разливающаяся ледяная жижа быстро превращалась в каток. По словам одной из местных жительниц, порыв трубы здесь происходит не в первый раз.

Наталья Подольская, жительница г. Петропавловска:

— Я здесь уже 13 лет живу. Первые 5-6 лет мало было. Вот потом уже пошло чаще. Отключать стали часто, и порывы пошли. В том году очень часто было. У нас даже возле дома тоже был порыв. Даже берёзка пропала из-за того, что копали.

В этот раз снова копали. И повредили уже не березку, а старую трубу. Вода переполнила колодец и стала выходить наружу. На место сотрудники аварийной службы прибыли через 10 минут после поступления звонка. Это было в 19:50

Болат Салахутдинов, начальник центральной диспетчерской службы ТОО «Кызылжар су»:

— Нами проводились плановые работы по адресу Ш.Уалиханова 21 методом ГНБ. При проведении трубы была повреждена основная труба.

На месте всю ночь работали две бригады и 6 единиц техники. Без воды до утра оставались три многоэтажки по Уалиханова.

 

 

Айгерим Муканова

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