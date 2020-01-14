Петропавловцы обеспокоены переводом детских садов в доверительное управление

Североказахстанцы:

— Договоры даже подписываем мы, по два-три раза переделывают их. Изменяют, какие-то пункты вносят, изменяют, добавляют, наверное, люди, которые взяли это в частное партнерство, скорее всего, некомпетентны в этих вопросах. Я так думаю.

— У нас последний год, старшая группа. Мы в этом году уже уходим и, если честно, не особо хочется, чтобы отдавали. Уже теперь что сделаешь — договоры подписаны, сказали, что уже счет на оплату выставят.

— Я выбрала английский язык, art-терапию, хореографию. Мне нравится, что появились доп. услуги, но опять же, учитывая менталитет нашего народа, все, что передается в частные руки, имеет тенденцию не то что отставать, но теряется контроль, если государство не контролирует.

Это мнение родителей детей яслей-сада «Ивушка». Чтобы пообщаться с мамами и папами, наша съемочная группа отправилась туда ранним утром. Несколько часов спустя, мы снова сюда вернулись, чтобы встретиться уже с представителями доверительной компании и специалистами областного управления образования.

О деятельности предприятия заместитель директора Татьяна Борисова ничего не рассказала, но планами на развитие «Ивушки» поделилась.

Татьяна Борисова, заместитель директора ТОО «Grand-Broker»:

— В детском саду «Ивушка» таких средств выделяет он 13,5 млн. Проводим капитальный ремонт. Также устанавливаем кабинеты Монтессори, соляные шахты в двух детских садах. Замена оконных блоков и текущие, капитальный ремонты.

Если частник не выполнит свои договорные обязательства, например, не заменит окна или «затянет» с капитальным ремонтом, то в этом случае его ждут штрафы, а возможно, и лишение прав на доверительное управление.

Азамат Шаймерденов, заместитель директора центра регионального развития «Есиль»:

— Начисление штрафных санкций эквивалентно объему инвестиций в процентном соотношении, если он не исполняет свои обязательства, государственный партнер направляет уведомление об этом. И в случае не устранения таких замечаний в сроки, определенные в договоре, он должен быть расторгнут.

Также по договору бизнесмены обязаны за несколько месяцев предупреждать родителей обо всех изменениях, связанных с работой детского сада. Насколько они целесообразны, будет решать специальная комиссия.

«Балдаурен» — второй сад, который также передали в доверительное управление этой компании. Здесь частник планирует провести такой же объем работы, что и в «Ивушке». В этом году на капитальный ремонт и создание дополнительных услуг товарищество вложит 8 млн тенге.

Изменится ли при этом оплата? Этот вопрос, в первую очередь, волнует родителей. Они обеспокоены, что она вырастет, и частник не будет делать перерасчет за те дни, когда ребенок болел или был в отпуске.

Алия Жапарова, и.о заведующей яслями-садом «Балдаурен»:

— Возможность перерасчета для родителей, чьи дети заболели или отсутствовали по каким-либо другим причинам, остается. Призываю родителей не создавать ажиотаж, садик работает в прежнем режиме, с теми же ценами на оплату и питание. Добавятся лишь дополнительные образовательные услуги. Брать их и платить или отказаться — решение родителей.

К которому нужно относиться уважительно, — считает Балдырган Ильясов. Владелец 3-х частных петропавловский детских садов прежде, чем взять в доверительное управление «Акботу», лично встретился с родителями, которые водят детей в это дошкольное учреждение. Рассказал, что и как будет делать.

Балдырган Ильясов, директор ТОО «Бал арман»:

— Самое первое — я начну ремонт окон, здесь прохладно, не выделялись деньги на ремонт. Ремонт спортивного зала, там нужно увеличить отопление. Самое главное — комфорт и уют буду создавать внутри, потом буду выходить на улицу.

О слабой информированности населения со стороны представителей областного управления и городского отдела образования говорил мажилисмен Карибай Мусырман. По мнению народного избранника, родители и работники детсадов могли легче воспринять пилот государственно-частного партнерства, если бы все нюансы стороны обсудили заранее.

Владимир Ткаченко, заместитель руководителя управления образования СКО:

— Да, действительно, есть момент такой, что мы может вовремя не вмешались.

А что будет с малокомплектными группами с казахским языком обучения? Имеют ли частники право из закрывать?

Карибай Мусырман, член Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК:

— Вопрос о закрытии казахских групп, если этого захочет частник, перед нами не стоит, и этого мы не допустим. Неважно, сколько обучается ребят, много или мало, государственный язык всегда будет оставаться в приоритете.

Чиновники от образования обещают, что не повысится и основная оплата за детский сад.

Сара Рамазанова, руководитель городского отдела образования:

— Никаких повышений цен не ожидается, будет такая же цена, как во всех детсадах. На сегодняшний день для младших групп 13500 цена, для старших — 14500.

На первом этапе пилотного проекта в доверительное управление частникам передали три детских сада сроком на 10 лет.

Дарья Пышмынцева