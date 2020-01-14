Новый закон о ЖКХ североказахстанцам сегодня разъясняли сенаторы

Принятие закона «О статусе педагога», поддержка многодетных семей, изменения в выплатах адресной социальной помощи. С начала года в стране произошло немало изменений в законодательстве. Самые обсуждаемые поправки касаются сферы ЖКХ.

Один дом, одно объединение, один счёт. По такому принципу должны работать объединения собственников квартир. Реформа должна устранить главную проблему КСК — непрозрачность.

Ерик Султанов, депутат Сената парламента РК:

— Пока законопроект обсуждался, битвы были настоящие. Потому что речь идёт об отмене КСК. Но в работе КСК есть, конечно, проблемы, связанные с непрозрачностью. Но я всё же настоял, чтобы на три года перенесли ликвидацию КСК. Потому что нельзя сразу закрыть КСК и завтра открыть новые юр или не юр лица. И наше предложение принято.

Но в стране немало собственников квартир, которые, услышав о ликвидации КСК, перестали платить по счётам. Да и на капитальный ремонт подъездов люди скидываются неохотно. Кто-то просто не хочет, а для кого-то это сильно дорого. Новый закон о ЖКХ должен помочь решить этот вопрос. Жильцам нужно будет собрать только половину от суммы расходов.

Ерик Султанов, депутат Сената парламента РК:

— Вторая половина будет выделяться банками под 2% годовых до 15 лет. Предполагается, что это будет около 2-3 тысяч дополнительных расходов при погашении кредита. При этом хочу сказать, что ремонт крыш и фасадов будет проводить акимат за счёт своих средств.

Как и разрабатывать ПСД на капитальный ремонт. Помогут и с заменой лифтов. Для нашего региона проблема актуальная. Порядка 170 подъёмников нуждаются в замене. Но ездить на новом лифте — удовольствие не из дешевых. Обойдётся оно в 10 млн тенге.

По новому закону ПСД на него делают местные власти и дают половину суммы в долг. Такая практика уже хорошо себя зарекомендовала в столице, — говорят сенаторы. Кстати, к ним североказахстанцы обращались с разными вопросами. Например, животноводов волнует работа ветеринарных служб.

Ерик Султанов, депутат Сената парламента РК:

— Многие ветеринары ко мне обращались, что совершенно неправильно работает ветслужба. Республиканская сама по себе, областная и районная сами по себе. Никто никому не подчинялся. Сегодня полностью контрольно-надзорная служба изымается из МИО и передаются в РК.

Будущее АПК за наукой! Её в этом году тоже поддержат. Хозяйствам, которые будут внедрять новшества, проводят успешные эксперименты, возместят 80% затрат. Это должно дать большой толчок развитию агронауки. Обсудили североказахстанцы с сенаторами и новый закон «О статусе педагога».

Зарплата выше, честь и достоинство под защитой. Учителя школ и воспитатели детских садов довольны. А вот тех, кто даёт знания в вузах, вниманием обошли, говорит доцент местной альма-матер Гулбахша Мусабаева. Ранее об этом сенатору Ольге Перепечиной сообщали и в военном институте.

Ольга Перепечина, депутат Сената Парламента РК:

— К сожалению, в Петропавловске преподаватель вузов ставка у него 65 тысяч и готовит специалистов для обороны, чувство патриотизма воспитывает в наших детях. За такие деньги, при таком статусе очень сложно доброе и вечное сеять.

Сенатор Ольга Перепечина отметила, что этот вопрос обязательно возьмут на контроль и доведут до Министерства образования и науки.

Айгерим Мукашева