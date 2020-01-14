15 января состоится жеребьевка на чемпионат Казахстана по футболу

В новый сезон с новыми ожиданиями. На первой пресс-конференции в межсезонье президент «Кызылжара» обозначил приоритеты клуба в Премьер-Лиге. Главная задача на предстоящий футбольный год- завершить его за пределами зоны «вылета».

При этом ставку делают на местную молодежь. Однако, для полной комплектации команды и закрытия проблемных позиций необходимо усиление и трансферы. «И они, конечно же, будут», — говорит президент клуба.

Григорий Лория, президент ФК «Qyzyljar»

— Сегодня на просмотре много разных футболистов. Есть из Беларуси, Армении. Но сложно говорить о ком-то конкретно. В конце сборов определимся.

Сейчас основной состав «Кызылжара» ведет активную подготовку и сборы в Турции с новым наставником. Напомним, у Али Алиева истек контракт, и он покинул команду. Вакансию главного тренера занял молдавский специалист Вячеслав Руснак.

Григорий Лория, президент ФК «Qyzyljar»:

— Спрашивают часто — как мы нашли тренера. Отвечу, что знаком с ним давно. Следил за ним. Вячеслав Руснак очень амбициозный тренер. Его отец работает с Курбаном Бердыевым.

Акцент на молодых, доморощенных спортсменов. Футбольный центр «Кызылжара» основан 4 года назад. На его базе тренируют юниоров и дубль. Сейчас здесь насчитывается 300 воспитанников. Как правило, из них и формируется основной костяк команды. К сожалению, уровень мастерства игроков пока низкий, считает руководитель центра Вячеслав Колода.

Вячеслав Колода, руководитель футбольного центра ФК «Qyzyljar»:

— Наши местные начинают заблуждаться. Они не понимают, куда пришли. Раньше попасть в основную команду было тяжело. Сейчас все по-другому.

Не забыли упомянуть и про бюджет команды. По сравнению с остальными клубами чемпионата Казахстана он скромен, это чуть больше 920 миллионов тенге. Средства предназначены на основную команду, женскую и дубль.

Отмечу, 15 января состоится жеребьевка календарного сезона Премьер-Лиги. Там «орлы» узнают полное расписание матчей в рамках первенства.

Абай Альжанов