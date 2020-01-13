Жасотановцы вместе со спасателями проверяют наличие крышек на колодцах

Первый адрес — Жамбыла, 274. Улица оживленная, здесь и нескончаемый поток машин, и пешеходов. Рядом жилые дома, дворы и открытый канализационный колодец, его прикрыли куском старого линолеума. Рядом с 23-ей школой колодец хоть и прикрыт чугунной крышкой, но она дырявая и провалена.

Абай Альжанов, корреспондент:

— Здесь по адресу Нурсултана Назарбаева, 270 мы видим открытый люк, который находится в 10 метрах от школы, где каждый день ходит множество детей.

В открытый люк могут попасть как взрослые, так и дети. Особенно утром и вечером, когда на улице темно. Или после сильного снегопада — занесет это место, и никто не заметит. Напротив 43-й школы крышки на колодце не было вообще.

Вместо нее — торчащие ветки и деревянная коробка. Вся вина — на коммунальных службах, считают спасатели и жасотановцы. И такая картина здесь не первый день. Только вот учителя почему-то разволновались, увидев съемочную группу. Говорят, о проблеме не знали. Хотя, очевидно, что это не так.

Горожане:

— Не дай бог, ребенок упадет! У нас здесь еще живут незрячие — могут упасть. Однажды несколько случаев было с открытыми люками.

— Конечно, угрозу несет. Дети бегают, играют, особенно с 0 по 4 классы. Конечно, могут провалиться. Это опасность. ЖКХ виновато. Работа их.

Такая акция сейчас проходит по всей стране. Много жалоб по открытым люкам поступает от граждан в приемную молодежного крыла партии «Нур Отан». Рейды по городским улицам жасотановцы начали 8 января.

Абылайхан Кайроллаев, председатель СКОФ МК «Jas Otan»:

— Мы ходим на рейды с представителями ТОО «Кызылжар Су», «Тепловые сети», которые показывают, где находятся их канализационные люки. Также смотрим на качественное закрытие колодцев. По итогам рейда будем отправлять рекомендательное письмо в городской акимат.

Жасотановцы призывают всех североказахстанцев сообщать об открытых колодцах. Сами же активисты будут проводить рейды до 15 января.

Абай Альжанов